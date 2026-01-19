У межах ініціативи надають безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві, засоби особистої гігієни, а також одяг залежно від наявних можливостей організаторів.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві можна отримати, якщо переселенці зареєструються за визначеним порядком, повідомляє Politeka.net.

Інформацію підтверджує Телеграм-канал «Соціальний Центр України». За його даними, у місті стартує 14-й потік програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ініціатива покликана не лише забезпечити матеріальну допомогу, а й створити безпечний простір для спілкування, психологічної підтримки та інтеграції переселенців у громаду.

Програма передбачає регулярні зустрічі, під час яких учасники можуть отримати моральну підтримку, поради соціальних працівників та необхідні ресурси. У межах ініціативи надають безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві, засоби особистої гігієни, а також одяг залежно від наявних можливостей організаторів.

Участь доступна тільки для нових учасників, які раніше не брали участі у попередніх потоках програми. Зустрічі тривають близько години, проходять у дружній атмосфері з чаєм та спілкуванням. Після завершення кожного заняття здійснюється видача наборів.

Регулярна присутність є обов’язковою. Пропуск двох зустрічей поспіль без поважної причини може призвести до виключення з програми. Формат передбачає участь лише повнолітніх осіб віком від 18 років.

Початок нового потоку запланований на 20 січня 2026 року. Для участі потрібно зареєструватися за спеціальним посиланням, заповнити анкету та дочекатися підтвердження. Зустрічі проходитимуть за адресою: проспект Миру, 24. Організатори просять приходити вчасно, оскільки кожна група має модератора, який координує процес спілкування та видачу допомоги.

Фахівці радять переселенцям заздалегідь готувати необхідні документи, щоб процес отримання допомоги пройшов швидко та без затримок.

