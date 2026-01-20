Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 21 января.

«Полтаваоблэнерго» обнародовала для украинцев детальные графики отключения света в Полтавской области на 21 января, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваоблэнерго».

В связи с проведением работ в сетях «Полтаваоблэнерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту) с 9 до 15 часов не будет электричества в следующих населенных пунктах:

с. Грушкивка улицы:

Заяривська — №1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Леси Украинкы — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а

Олексия Прыпутня — №6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41а, 42, 43, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72

Перемогы — №1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27

с. Караваи улицы:

пер. Васыля Колищака — №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18

Калынова — №1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30

Косынська — №1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Леси Украинкы — №2, 3, 5, 6, 8, 9

Перемогы — №1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а

Садова — №1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35

Шевченка — №3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32

Из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР с 8 до 17 часов не будет электричества в следующих населенных пунктах:

с. Велыкый Кобелячок улицы:

Лымаривська - №31, 35, 37, 43, 49, 53, 55

Шевченка - №98, 206

с. Горобци улица:

Мыру — №1, 1Б, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 27-А, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80А, 81, 87, 88

с. Кальныцьке улица:

Полевая — №1

с. Пасичне улицы:

Квиткова — №1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33

пер. Ликарняный — №4

Мыру — №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15

Молодижна — №2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Решетыливська — №5, 8, 16, 24, 26

Свитлычне — №17

Ставкова — №5, 6, 10, 12, 14

Степовыкив — №4, 8, 10а, 12

Шевченка — №2, 4, 5, 6, 8, 9

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 21 января.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтаве: где зарплаты начинаются от 22 000 гривен.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве: какую именно помощь окажут.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: новые правила выплат в 2026 году.