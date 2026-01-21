На 22 січня заплановано графіки відключення електроенергії в низці населених пунктів Вінницькій області.

«Вінницяобленерго» запороваджує графіки відключення світла у Вінницькій області на 22 січня через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

У Вінницькій області на 22 січня заплановані планові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням технічних робіт на мережах АТ «Вінницяобленерго». Ці роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність електропостачання, тому енергетики заздалегідь інформують споживачів про можливі перебої та просять поставитися до цього з розумінням.

З 10 до 16 години знеструмлення охоплять населені пункти Немирівського району, а саме:

Кірове вулиці:

Березнева: 2, 3, 6, 8, 14Н, 15, 15Н, 17Н, 18, 18Н, 19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 24Н, 25Н, 26Н, 27, 27Н, 28Н, 29Н, 31, 31Н, 32Н, 33, 33Н, 34Н, 38Н, 39Н, 70

Віталія Рибалка: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 62

Дружби: 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 9, 10, 11, 12

Космонавтів: 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н

Мирна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 10Н, 11, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 42, 52

Нова: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 8, 9, 10, 12

Перемоги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23Н, 27Н

Садова: 1, 1Н, 3, 4, 5, 8

Українська: 1Н, 2Н, 5Н, 17, 19, 21, 22, 23, 25

Яблунева: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6Н, 7Н, 9Н, 10, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 18Н, 19, 21, 23, 28, 34, 35, 46, 47, 48, 50

Незалежності: 1, 2, 8

провулок І. Богуна: 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 6, 7

провулок Малиновий: 1, 2, 3, 5, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 10, 11

провулок Пирогова: 1, 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 12

провулок Спортивний: 1, 2, 3Н, 4Н, 5, 6Н, 8Н

Ковалівка вулиці:

Садова: 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31

Соборна: 41, 51, 52, 54, 70, 82

Хоменка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42

Ярівська: 3

Монастирок вулиці:

Леонтовича: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Молодіжна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3Н, 4Н, 12, 30, 32, 34, 41, 43, 46, 54, 56

Набережна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 35, 37А, 40, 41, 45, 46, 72

Польова: 6, 56

Пришкільна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Яблунева: 1, 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28А, 33, 34, 36, 37, 38

З 10 до 16 обмеження також плануються в Тростянецькому районі, знеструмлення будуть в таких населених пунктах:

Ладижин:

вулиця Будівельників: 67

Тростянець:

вулиця Соборна: 16

Цибулівка вулиці:

Вишнева: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 26, 28

Гагаріна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 26, 32, 33, 34, 38, 40, 46, 70

Марушевського: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24

Миколи Мельника: 1, 6А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 132

Мічуріна: 2, 4, 7, 9, 10, 15, 19, 23, 34, 35, 37, 39, 41, 47

Набережна: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 40, 41, 45, 46, 47, 51

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

