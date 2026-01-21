«Винницаоблэнерго» предписывает графики отключения света в Винницкой области на 22 января из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

В Винницкой области на 22 января запланированы плановые отключения электроэнергии в связи с проведением технических работ на сетях ОАО «Винницаоблэнерго». Эти работы могут временно повлиять на стабильность электроснабжения, поэтому энергетики заранее информируют потребителей о возможных перебоях и просят отнестись к этому с пониманием.

С 10 до 16 часов обесточивания охватят населенные пункты Немировского района, а именно:

Кирове улицы:

Березнева: 2, 3, 6, 8, 14Н, 15, 15Н, 17Н, 18, 18Н, 19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 24Н, 25Н, 26Н, 27, 27Н, 28 32Н, 33, 33Н, 34Н, 38Н, 39Н, 70

Виталия Рыбалко: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 62

Дружбы: 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 9, 10, 11, 12

Космонавтив: 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н

Мырна: 1, 1H, 2, 2H, 3, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 10H, 11, 11H, 12, 12H, 13H, 14, 14H, 15H, 16H, 17H, 42, 52.

Нова: 1, 1Ч, 2, 2Ч, 3, 3Ч, 4, 4Ч, 5, 5Ч, 6, 6Ч, 8, 9, 10, 12.

Перемогы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23Н, 27Н

Садова: 1, 1Н, 3, 4, 5, 8

Украинська: 1Н, 2Н, 5Н, 17, 19, 21, 22, 23, 25

Яблунева: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6Н, 7Н, 9Н, 10, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 18Н, 19, 22, 3 47, 48, 50

Незалежности: 1, 2, 8

переулок И. Богуна: 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 6, 7

переулок Малыновый: 1, 2, 3, 5, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 10, 11

переулок Пирогова: 1, 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 12

переулок Спортивный: 1, 2, 3Н, 4Н, 5, 6Н, 8Н

Коваливка улицы:

Садова: 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3

Соборна: 41, 51, 52, 54, 70, 82

Хоменко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 3 36, 38, 40, 42

Яривська: 3

Монастырок улицы:

Леонтовыча: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 18, 22 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Молодижна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3Н, 4Н, 12, 30, 32, 34, 41, 43, 46, 54, 56

Набережна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 4 46, 72

Польова: 6, 56

Прышкильна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Яблунева: 1, 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 38 38

С 10 до 16 ограничения также планируются в Тростянецком районе, обесточивания будут в следующих населенных пунктах:

Ладыжын:

ул. Будивельныкив: 67

Тростянець:

ул Соборна: 16

Цыбуливка вулиці:

Вышнева: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 26, 28

Гагарина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 26, 32, 33, 34, 38, 40, 46, 70

Марушевського: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24

Мыколы Мельныка: 1, 6А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 132

Мичурина: 2, 4, 7, 9, 10, 15, 19, 23, 34, 35, 37, 39, 41, 47

Набережна: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 40, 41, 45, 46, 47, 51

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

