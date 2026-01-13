Новий графік руху транспорту у Вінницькій області оприлюднили для пасажирів Барського автовокзалу на січень 2026 року.

Новий графік руху транспорту у Вінницькій області передбачає регулярні рейси між Баром та ключовими напрямками регіону та України, повідомляє Politeka.

Найбільше рейсів заплановано на лінії Бар-Вінниця. Відправлення заплановані о 6:05, 6:30 (понеділок і п’ятниця), 7:05, 7:15, 7:35, 7:55, 8:04, 8:30, 9:05, 9:30, 10:00, 10:25, 11:10, 11:45, 12:15, 12:45, 12:55, 13:10, 13:30, 13:45, 14:05, 14:25, 14:50, 15:10, 15:20 (крім суботи), 15:45, 16:20, 16:50, 17:10, 18:10, 19:20.

Також новий графік руху транспорту у Вінницькій області передбачає, що для напрямку Бар-Жмеринка рейси заплановані о 6:10, 10:00, 12:40, 14:50 та 17:05.

А для Бар-Кам’янець-Подільський – о 9:50 та 16:45. До Мурованих Курилівців автобус вирушає о 17:25, а до Києва – о 8:15 (крім вівторків і четвергів).

Інші рейси, зокрема Бар-Сеферівка та Бар-Терешки, відправляються о 7:40 та 8:50, 9:40 і 12:40 відповідно. Тож пасажири мають можливість дістатися до потрібного населеного пункту.

У рамках нового графіка руху транспорту у Вінницькій області на січень 2026 року перевізники радять пасажирам завчасно перевіряти актуальні часи відправленн.

Повний розклад можна переглянути на офіційному сайті автовокзалу. Чітке дотримання розкладу забезпечує своєчасне прибуття та зручне пересування між районами нашого регіону, великими містами та столицею.

Фахівці відзначають, що у зимовий період варто враховувати можливі затримки через сніг, мороз або ожеледицю, проте загалом організація рейсів дозволяє підтримувати стабільне сполучення та комфортні умови для пасажирів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.