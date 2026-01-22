Новая система оплаты проезда в Виннице введена для удобства пассажиров, поэтому рассказываем, что именно изменилось.

Новая система оплаты проезда в Виннице позволяет рассчитываться в транспорте с помощью смартфона или банковской карты, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Facebook-странице местной транспортной компании, новая система оплаты проезда в Виннице работает через QR-коды ПриватБанка и monobank.

Пассажиры могут оплачивать поездку любой картой, а сам процесс стал максимально простым и быстрым. В салонах транспорта установлены два вида QR-кодов: желтые для ПриватБанка и розовые для monobank.

Их можно сканировать через официальные приложения или камеру смартфона. Для желтых QR-кодов ПриватБанка достаточно открыть приложение «Приват24», сканировать код, выбрать количество билетов и карту. После завершения транзакции билет хранится в разделе «Еще – Транспорт – Городской транспорт».

Альтернативно можно воспользоваться камерой смартфона, открывающей страницу для оплаты через Google Pay, Apple Pay или любую карту. Билет после оплаты активен 60 минут.

Розовые QR-коды monobank работают по схожему принципу. Сканирование через приложение monobank позволяет сразу подтвердить транзакцию, после чего билет открывается в обозревателе со всеми данными и QR-кодом для проверки.

Оплата через камеру смартфона также доступна, при этом можно выбрать способ расчета: monobank, Google Pay, Apple Pay или карту.

Пассажир видит билет на экране и может проверить его действительность, отсканировав QR-код в приложении monobank (необходимо разрешить геолокацию).

Новая система оплаты проезда в Виннице предусматривает, что билет действует 60 минут и содержит бортовой номер транспорта. Если страница билета случайно закрылась, ее можно восстановить из истории браузера.

