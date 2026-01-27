Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області має вплив на сімейний бюджет.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Міська рада ухвалила рішення для централізованого водопостачання та водовідведення. Зростання вартості пояснюють підвищенням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та тарифів на електроенергію.

Нові ставки складають 38,87 грн за кубометр води, що на 7,2% перевищує попередню ціну. Послуги з каналізації підвищили до 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% більше за раніше встановлені тарифи.

У комунальному підприємстві «Водоканал» Ренійської міської ради зазначають, що попередні розцінки покривали лише 91% фактичних витрат. Додаткове навантаження спричинене підвищенням зарплат, витрат на електроенергію та соціальними коригуваннями. Протягом року підприємство планує подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Місцеві експерти радять жителям фіксувати показники лічильників, економно користуватися ресурсами та планувати споживання. Це допоможе пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та зберегти сімейний бюджет.

Громада закликає перевіряти офіційні повідомлення та своєчасно оплачувати рахунки. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та субсидії, що підтримують фінансову стабільність домогосподарств.

Мешканцям радять враховувати нові тарифи під час щомісячного планування витрат. Це забезпечує безперебійну роботу водогонів та каналізаційних систем і допомагає уникнути непередбачених складнощів.

Своєчасне планування та економне використання ресурсів дозволяє жителям підтримувати комфорт та стабільність послуг без зайвого фінансового навантаження.

