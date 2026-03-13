У Київській області графіки відключення світла на 14 березня, в суботу, пов’язані з проведенням планових профілактичних робіт.

У Київській області 14 березня запровадять додаткові відключення світла, які торкнуться лише окремих населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про можливі обмеження попередили кілька територіальних громад регіону, посилаючись на інформацію «Київських регіональних електромереж».

Зазначається, що у Київській області графіки відключення світла на 14 березня, в суботу, пов’язані з проведенням планових профілактичних робіт на електромережах, необхідних для підтримання стабільної та безпечної роботи енергосистеми.

14.03.2026 року з 10:00 до 19:00 в межах Дмитpівської сільської територіальної громади вимикатимуть світло у таких населених пунктах:

с. Гурівщина, вулиці: Київська, Польова.

с. Любимівка, вулиці: Київська, Польова, Шевченка.

с. Бузова, вулиці: Садова.

«ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж, які триватимуть з 8 до 17 години. Саме у цей час вимикатимуть електрику в селі Лісники за такими адресами:

Ватутіна — 62А, 127, 136, 138, 138А, 140А, 142, 1428, 143, 144, 146В, 148-А, 152, 152А, 154, 154А, 155, 156, 157, 159, 159А, 160, 161, 162А, 162Б, 162В, 163, 165, 165А, 167, 168, 169, 169А, 170, 171, 172, 173, 175, 175А, 177, 177Б, 179, 181, 181А, 183, 184, 185, 187, 189, 189А, 193, 197;

Виноградна — 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 63;

Гайова — 1, 2, 5А, 10, 65, 69А, 71, 96, 126;

Ігорева — 1;

Колгоспна — 20;

Леніна;

Підлісна — 32;

Тарасова Нива — 7, 9, 11/12, 14, 22.

Через профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада не буде електрики в місті Переяслав з 8:30 до 17 години. Обмеження будуть тривати на вулицях:

Берла Арсенія — 1А, 1Б, 7, 12, 14

Героїв Чорнобиля — 2, 6, 14, 18, 20

Коломійця Володимира — 2А

Левчука Остапа — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25

Лесика Анатолія — 3, 13, 15

Ляскоронського Василя — 1, 2, 4, 7

Міхновських Братів — 27

Міцкевича Адама — 3, 9, 10, 14, 15/1, 16, 18, 26

Міщанська — 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 14

Пасічна — 6, 10, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27А, 28А, 29, 29А, 33Б, 33А, 33Б, 33В, 35, 35Б, 37, 39

Підварська — 61, 63, 81, 85, 87, 88, 99

Потапенка Ярослава — 60Ж, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Ж, 62И, 62К, 64, 64А, 64-А, 67/е, 67Г, 68, 69, 69А, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 71-б, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76-а, 77, 78, 78А, 79, 80, 81А, 81Б, 84А, 85, 87, 87А, 89

Сагайдачного Петра — 28

Ярослава Мудрого — 8

пров. Берла Арсенія — 1, 2, 3, 4, 8

пров. Ляскоронського Василя — 2, 5, 7.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Київській області: про які саме зміни оголошено.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто саме має право на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали доступні пропозиції.