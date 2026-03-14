Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області здебільшого пропонують у форматі співжиття з господарями з розрахунком на відповідальність.

У Полтаві та Котелевському районі стали доступними нові варіанти в межах ініціативи безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Оголошення передбачають розміщення у приватних будинках із присадибними ділянками та спільним побутом.

У Полтаві, на провулку Тупому, пропонують простору окрему кімнату із садом та городом. Формат підходить для жінки або подружжя без дітей. Зручності часткові, однак у приміщенні тепло й створені базові умови. Поряд мешкає літня жінка, яка обслуговує себе самостійно, проте має вікові порушення пам’яті. Від кандидатів очікують охайності, порядності та готовності підтримувати лад на подвір’ї, а також допомагати з нескладними господарськими справами.

Інший варіант розташований у селі Козлівщина Котелевського району. Там здають кімнату у будинку з водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням, душем і туалетом. Встановлено бойлер, проведено інтернет, на випадок вимкнень передбачено інвертор. Літня кухня дає можливість готувати у теплу пору.

На території утримують курей, собаку та котів. Власники шукають жінку для спільного проживання й взаємної підтримки. У населеному пункті працюють магазини, школа, дитсадок, до обласного центру близько 17 кілометрів, транспорт курсує регулярно.

Фахівці радять уважно перевіряти оголошення з фінансовими обіцянками від незнайомих осіб, щоб не натрапити на шахраїв.

