Робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається актуальною для багатьох жителів міста, тож розповідаємо про доступні пропозиції.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі представлена вакансіями з різним рівнем оплати та умовами праці, повідомляє Politeka.

На сайті пошуку роботи work.ua регулярно з’являються нові пропозиції для пенсіонерів у Запоріжжі в різних сферах: від торгівлі до виробництва.

Однією з пропозицій є вакансія охоронника у мережі супермаркетів «Сільпо». У компанії зазначають, що працівник відповідає за порядок та безпеку в магазині.

Серед основних обов’язків: контроль ситуації у торговельній залі, попередження конфліктів і порушень та ведення відповідної документації.

Роботодавець шукає уважних і відповідальних людей, які можуть спокійно реагувати у різних ситуаціях та дбати про порядок. Працівникам обіцяють офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату, підтримку під час адаптації.

Ще одна пропозиція стосується роботи для пенсіонерів у Запоріжжі продавцем продовольчих товарів. Заробітна плата може становити від 18 000 до 36 000 грн.

Роботодавець повідомляє, що магазин працює позмінно цілодобово, а деталі графіка обговорюються індивідуально.

Основні обов’язки включають консультування покупців щодо асортименту товарів, приймання та викладку продукції на полиці, контроль термінів придатності та обслуговування клієнтів на касі.

Найбільш високооплачуваною серед проаналізованих стала вакансія кравця в експериментальний цех у компанії «МІК, ТОВ». Заробітна плата на цій посаді може становити від 35 000 до 40 000 грн.

Підприємство розширює свій експериментальний цех та шукає працівників, які вміють користуватися швейним обладнанням.

