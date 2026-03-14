У місті стартувала нова система оплати за проїзд у Вінниці, яка покликана спростити розрахунки та зробити поїздки швидшими та комфортнішими, повідомляє Politeka.

У громадському транспорті встановлено сучасний механізм придбання квитків, що дозволяє пасажирам купувати їх через мобільні застосунки або скануючи QR-код безпосередньо зі смартфона.

QR-коди поділено на дві категорії: жовті для користувачів ПриватБанку та рожеві для monobank. Система також підтримує оплату картками будь-яких банків. Обладнання поступово встановлюють у всіх автобусах, тролейбусах і маршрутках.

Для користувачів Приват24 достатньо вибрати кількість квитків, карту та натиснути «Купити» — електронний документ зберігається у застосунку. У monobank покупка підтверджується через додаток або браузер, а квиток миттєво відображається на екрані з QR-кодом для перевірки.

Таймер дії електронного квитка становить 60 хвилин, а на ньому вказано бортовий номер транспорту. У разі випадкового закриття сторінки документ можна відновити через історію браузера.

Представники компанії наголошують, що нова система оплати за проїзд у Вінниці оптимізує процес розрахунку, прискорює пересування та підвищує рівень сервісу.

Також варто зауважити, що місцевим мешканцям радять ознайомитися з правилами використання QR-кодів та застосунків, щоб скористатися всіма перевагами та економити час під час поїздок.

Також рекомендують відстежувати оновлення системи, щоб максимально ефективно використовувати електронні квитки та уникати затримок у дорозі.

