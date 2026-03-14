У Рівненській області на 15 березня заплановані тимчасові відключення світла у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

У пресслужбі «Рівнеобленерго» зазначили, що вже оприлюднено детальний перелік адрес, де цього дня можливі тимчасові перерви в електропостачанні.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 15 березня, у неділю, вводяться для обслуговування та модернізації енергомереж, що дозволяє підвищити надійність і стабільність постачання електроенергії в регіоні. Мешканцям рекомендують завчасно ознайомитися з переліком адрес, де плануються вимкнення, щоб врахувати можливі незручності та спланувати свої справи.

У селі Лісопіль 15 березня плануються тимчасові відключення електроенергії. Згідно з графіком, світла не буде з 09:00 до 17:00 на окремих вулицях:

Будівельна — 32, 48, 59

Будівельників — 35, 61

Вереснева — 23

Вишнева — 7, 9, 13, 15, 15А, 17, 20, 30

Городня — 47

Грунтова — 65, 66, 66а, 74, 81, 85

Дитяча — 10, 11, 11А

Запоріжська — 31, 38, 39

Земельна — 48

Кленова — 38, 43, 43а

Мінеральна — 2, 3, 6, 12

Південна — 26, 32, 42

Піщана — 8

Святкова — 30, 32, 41

Світла — 22, 32, 44

Студентська — 6, 14, 16, 32, 37, 94

Урожайна — 15А, 25, 26, 28, 30, 31, 37

У селі Зірне електропостачання призупинять з 09:00 до 17:00, обмеження стосуватимуться конкретних адрес:

Б.Хмельницького — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Бузкова — 13, 16, 20, 24

Білківська — 1

Висоцького — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Вишнева — 2

Волошкова — 7, 8, 9, 13, 22

Джерельна — 2В, 5, 7, 14

Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12

Зірне — 1А

Зірненська — 1В, 2, 2A, 4А, 5, 8, 13, 15, 15/2, 17, 19, 19б, 24а, 32А

Квіткова — 5, 9, 18, 23, 25, 26

Квітнева — 36

Козаків — 1, 2

Козацька — 3, 6, 7, 8, 12

Котляревського — 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 22А, 23, 26, 28

Котляревського пров. — 3, 5, 6

Кузнецова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 26

Кірова — 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22

Липнева — 3

Лісова — 6

Мироненка — 1, 1А, 1а, 2, 10, 11, 11А, 11а, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17В, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 3, 31А, 32, 33, 34, 36, 37А, 37б, 38, 38А, 3а, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 5А, 6, 7, 8, 9

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Назарука — 1А, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 15А, 16А, 16б, 17, 18, 19, 20, 21/7

Наливайка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10

Нова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 37, 39, 41, 49, 56

Островського — 1, 1А, 2, 4

Очеретянка — 6А

Перемоги — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 41

Польова — 1, 2, 5, 8, 9, 22, 24

Сагайдачного — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24

Тиха — 5

Тополева — 1, 6, 8

Чапаєва — 1, 2, 3, 4, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 6, 7, 8

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35

Шкільна — 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 37

Яблунева — 6, 20

У селі Білка перебої з електрикою очікуються з 09:00 до 17:00 у будинках на визначених вулицях:

Вишнева — 1, 3, 5, 6, 6Г, 7, 9, 11, 14, 16, 18

Дачі — б/н

Київська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9

Л.Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45Е, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 68б, 7, 70, 72, 74, 75а, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Лукашева — 2, 13, 25, 44А, 50

Лукашова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9

Ліски — 15, 47

Миру — 1, 2, 5, 6

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a

Набережна — 1, 3, 4, 7, 9

Незалежності — 1, 3, 4, 5, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 18, 1А, 22, 24, 25, 27

Нова — 1

Перемоги — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2А, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 44, 46, 6

Спортивна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27.

Останні новини України:

