Дефіцит продуктів у Києві формує помітну різницю між вартістю однакових позицій у різних мережах.

Дефіцит продуктів у Києві вже відчутно впливає на ціни тепличних овочів, що помічають відвідувачі магазинів, повідомляє Politeka.net.

Аналітики фіксують найдинамічніше зростання вартості помідорів. Причиною стало зменшення пропозиції після завершення активної фази тепличного вирощування. При цьому інтерес споживачів залишається високим, що створює додатковий тиск на ринок.

Ситуацію ускладнює імпортний фактор. Закордонні партії надходять обмежено, а середня ціна таких томатів за тиждень піднялася майже на п’яту частину. Це швидко відображається на роздрібних пропозиціях супермаркетів і спеціалізованих торгових точок.

Подібні процеси спостерігаються і серед тепличних огірків. Невеликі обсяги постачання разом зі стабільним попитом змушують продавців коригувати цінники. Фахівці пояснюють це сезонним спадом внутрішнього виробництва.

За таких умов дефіцит продуктів у Києві формує помітну різницю між вартістю однакових позицій у різних мережах. У деяких випадках розбіжності сягають відчутних показників.

Експерти радять покупцям уважно стежити за оновленням асортименту, порівнювати пропозиції та планувати закупівлі наперед, щоб зменшити витрати на базові овочі в період обмеженої доступності.

Крім того, у Київській області також дорожчають продукти.

Найвідчутніше зростання зафіксовано у сегменті бакалії. Середня ціна кілограма гречки станом на 7 січня становить 47,85 гривні. За місяць показник збільшився на 2,72. Мінімальний рівень зафіксували в Auchan — 39,90, максимальний — у Megamarket, де вартість сягнула 61,70. У Metro та Novus продажі відбуваються в діапазоні близько 44,9.

