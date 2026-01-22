Варто подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 23 січня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 23 січня вводяться для проведення планових та профілактичних робіт в мережах регіону, пише Politeka.net.

Таку інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Частина мешканців областного центру на багато годин залишиться без електропостачання. Графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 23 січня діютимуть за десятками адрес. Зокрема в Запоріжжі не буде електрики з 9:30 до 15:30 за такими адресами:

Автоклубна (Виборзька): 17, 19, 20, 21, 25

Марини Дацило (Павленка): 8

пров. Туристський: 5

Обмеження вводяться в Запоріжжі також з 10 до 16 години. Вони охоплять десятки будинків на вулицях:

Величара (Сергія Тюленіна): 39-61

Військбуд: 1, 3, 10, 14, 11, 15-23, 16, 18, 2, 4, 20г, 22-34, 23а, 23Б, 25-31, 33, 31/1, 35, 36-46,48 (оп 29), 37, 37г, 37і, 39-63, 48 (оп 3/2), 5, 7, 2009, 50-64, 6, 8, 65, 82, 8а

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 37-49, 34-48

Перша Ливарна (Червоногвардійська): 42/Жуковського 63 (3 пов)

Сарматська (Кронштадська): 1- 7, 11-15, 2-10

Слобідська (Пролетарська): 61, 65-69, 74-82

Стартова: 94а

Університетська (Жуковського): 61а, 63/Перша Ливарна 42 (3 пов), 65, 67, 69, 71, 73-83

Фортечна: 62-66

пров. Корабельний: 1-3, 2-6

В області знеструмлять частину населених пунктів через аварійні роботи. Обмеження будуть діяти з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:

с. Антонівка вулиці:

Гагаріна — 1-3, 5-53 (всі непарні та парні до 36);

Центральна — 1-105 (всі непарні та парні), 57-105.

с. Берестове вулиці:

Зелена — 1, 3, 5-53;

Садова — 1-23;

Степова — 27.

с. Васильківське вулиці:

Гагаріна — 1-23, 1а, 22б, 23б, 23;

Зелена — 1-19;

Перемоги — 1-68 (парні та непарні з усіма додатковими номерами);

Першотравнева — 1-38, 39, 20а, 27а;

Південна — 9;

Правди — 16-26, 16а;

Пушкіна — 1-13, 11а;

Садова — 1-3, 5-7, 10-11;

Тиха — 1-15.

с. Володимирівка,

Горького — 1-44 (всі непарні та парні), 21а, 39;

Матросова — 2-40, 8а, 17, 29а, 40а.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго». Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла.

