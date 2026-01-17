Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане із зростанням витрат на електроенергію, ремонт обладнання та матеріали.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з 1 січня 2026 року, передає Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє “Облводоканал” Запорізької облради.

З нового року жителі територіальних громад Запорізької області отримають платіжки з оновленими тарифами на воду.

Відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306, для комерційних споживачів тариф на воду становить 24,44 грн за кубометр без ПДВ та 29,33 із.

Для населення, яке не займається господарською діяльністю у сфері водопостачання, ціни зросли до 45,54 грн за кубометр без податку та 54,65 грн із ПДВ. Вартість водовідведення для цієї категорії складає 44,74 грн без ПДВ та 53,69 із.

У повідомленні підкреслюється, що місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування КП «Облводоканал». Підприємство надає послуги лише жителям інших територіальних громад області.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане із зростанням витрат на електроенергію, ремонт обладнання та матеріали, що необхідні для безперебійної роботи систем водопостачання та водовідведення.

Мешканцям радять планувати витрати та стежити за офіційними повідомленнями, щоб своєчасно оплачувати рахунки та уникнути непорозумінь.

