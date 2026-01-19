Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області покликане не лише забезпечити тимчасовий прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області стартує в межах експериментальної державної програми, яка дозволяє переселенцям проживати у підготовлених приміщеннях строком до одного року, повідомляє Politeka.

Про запуск ініціативи поінформувало Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. Проєкт спрямований на громадян, які після тривалого лікування або доглядового супроводу потребують додаткової підтримки в організації щоденного життя.

Розміщення фінансується з бюджету, тому учасники не сплачують коштів за користування помешканнями. Кімнати та квартири облаштовані базовими умовами для приготування їжі, відпочинку й самостійного побуту.

Окрему увагу приділили соціальному супроводу. Фахівці консультують переселенців, допомагають адаптуватися до нового середовища, відновити навички самостійності та поступово повернути впевненість. Підтримка надається незалежно від того, кому належить нерухомість.

Надавачами площ можуть стати фізичні або юридичні особи, внесені до Реєстру соціальних послуг. Житлові об’єкти мають відповідати вимогам безпеки та придатності, затвердженим урядом.

У профільному відомстві зазначають, що безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області покликане не лише забезпечити тимчасовий прихисток, а й створити умови для стабілізації життя людей, які втратили домівки через війну.

Програма також передбачає консультації з оформлення документів, що сприяє швидшій інтеграції учасників у нові життєві обставини.

Крім того, в Запоріжжі українці також мають можливість отримати безкоштовні продукти.

