Следует позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света в Запорожье и области на 23 января.

Графики отключения света в Запорожье и области 23 января вводятся для проведения плановых и профилактических работ в сетях региона, пишет Politeka.net.

Такую информацию предоставили в «Запорожьеоблэнерго» .

Часть жителей областного центра на многие часы останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье и области на 23 января будут действовать по десяткам адресов. В частности, в Запорожье не будет электричества с 9:30 до 15:30 по следующим адресам:

Автоклубна (Выборизька): 17, 19, 20, 21, 25

Марыны Дацыло (Павленка): 8

пер. Турыстськый: 5

Ограничения вводятся в Запорожье также с 10 до 16 часов. Они охватят десятки домов на улицах:

Велычара (Сергия Тюленина): 39-61

Вийськбуд: 1, 3, 10, 14, 11, 15-23, 16, 18, 2, 4, 20г, 22-34, 23а, 23Б, 25-31, 33, 31/1, 35, 36-46,48 (оп 29), 37, 37г, 37і, 39-63, 48 (оп 3/2), 5, 7, 2009, 50-64, 6, 8, 65, 82, 8а

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 37-49, 34-48

Перша Лыварна (Червоногвардийська): 42/Жуковського 63 (3 пов)

Сарматська (Кронштадська): 1- 7, 11-15, 2-10

Слобидська (Пролетарська): 61, 65-69, 74-82

Стартова: 94а

Университетська (Жуковського): 61а, 63/Перша Лыварна 42 (3 пов), 65, 67, 69, 71, 73-83

Фортечна: 62-66

пер. Корабельный: 1-3, 2-6

В области обесточат часть населенных пунктов из-за аварийных работ. Ограничения будут действовать с 9 до 17 часов в следующих населённых пунктах:

с. Антонивка улицы:

Гагарина - 1-3, 5-53 (все нечетные и парные до 36);

Центральна - 1-105 (все нечетные и парные), 57-105.

с. Берестове улицы:

Зелена — 1, 3, 5-53;

Садова - 1-23;

Степова - 27.

с. Васылькивське улицы:

Гагарина - 1-23, 1а, 22б, 23б, 23;

Зелена — 1-19;

Перемогы - 1-68 (четные и нечетные со всеми дополнительными номерами);

Першотравнева - 1-38, 39, 20а, 27а;

Пивденна - 9;

Правды - 16-26, 16а;

Пушкина - 1-13, 11а;

Садова - 1-3, 5-7, 10-11;

Тыха — 1-15.

с. Владымыривка,

Горького - 1-44 (все нечетные и парные), 21а, 39;

Матросова – 2-40, 8а, 17, 29а, 40а.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте «Запоріжжяобленерго». Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света.

