Українців попередили про масштабні графіки відключення світла у Чернігові на 23 січня.

Графіки відключення світла в Чернігові на 23 січня затронуть десятки адрес через аварійні та планові роботи на електромережах, пише Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

Українців попередили про масштабні графіки відключення світла в Чернігові на 23 січня. Вони діятимуть на значній кількість вулиць у різних районах міста. Знеструмлення вулиць мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

З 09:00 до 17:00 знеструмлення будуть діяти в будинках за адресами:

1-й Кирила Розумовського — 1-8, 2а, 4а;

2-й Кирила Розумовського — 1, 3-9, 11, 7А;

Алєксєєва — 29а, 31-66, 43а, 52А, 54а, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а;

Андрія Мовчана — 5-17, 19а, 20-25, 21а, 21б, 28, 28а, 30-33, 33а, 36а, 37а, 37-44, 43а, 46, 48, 50;

Батюка — 3-9, 5А;

Берегова — 4;

Василя Будника — 3-39, 4а, 27а, 27б;

Василя Прохорського — 2-7, 9, 11-14, 16-19, 21, 23, 25, 27, 2а, 12а, 18а, 23а, 27а;

Вишнева — 1-12, 16-21, 24, 26, 7а, 18;

Вороного Г. — 21, 23, 25, 25а;

Воскресенська — 39-47;

Ганни Барвінок — 3-42;

Гарамів — 3-25, 3а, 12, 12а, 14, 14а, 15-22, 16а, 21а, 22а;

Геологічна — 4-69, 12А, 18а, 30а, 34а, 34б, 50а, 51а, 51Б, 51В, 54А;

Героїв Чорнобиля — 9б;

Дмитра Бортнянського — 5-8, 11, 13-20, 11а, 19а, 20Б, 26а, 22, 24, 26, 28, 30, 30а;

Добровольців — 5-31, 5а;

Довга — 56, 58, 60, 60а, 60б, 69, 71;

Забарівська — 21-57, 22а, 22б, 22Г, 24а, 26А;

Захисників України — 24, 25, 27А;

Івана Виговського — 1-25, 1а, 2а, 11а, 12а, 14, 15, 17, 18а, 18б, 19б, 20, 21-25, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К;

Іоанна Максимовича — 13-21, 23-35, 16а;

Кирила Розумовського — 2-101, 101а, 151-157, 23а, 25а, 29а, 33а, 35а, 37а, 39а, 39Б, 41а, 41Б, 41В, 47а, 49а, 53а, 59А, 59б, 61а, 61б, 61в, 61г, 62В, 62г, 63а, 65а, 65Б, 74а, 77б, 81а, 83а, 89А, 91а, 91б, 93а, 95А, 97а, 79, 85, 87, 89, 81а, 89А;

Космонавтів — 2А;

Красносільського — 2-29, 2а, 4а, 8а, 10А, 10б, 14А, 20а, 21а, 21б, 25а, 26а;

Кривоноса 2-Й — 1-10, 16-18, 21, 24, 26, 28, 30, 32-34, 50, 52, 54, 56, 58, 8а;

Кривоноса 3-Й — 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23;

Кривулевська — 1-3, 5, 7, 9, 11, 2а, 3а, 11А, 11б;

Кринична — 2, 4, 6, 8, 10;

Левка Лук'яненка — 15;

Липинського — 62а;

Лугова — 51, 58;

Любецька — 42-55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 44а, 44б, 46д, 57а;

Мартина Небаби — 3-36, 11а, 13а, 14а, 14б, 16а, 25а;

Механізаторів — 17, 19-29, 34-38, 40-46, 28а, 40а, 42б;

Мстиславська — 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 169, 171;

Нафтовиків — 63-117, 89в, 103в, 103, 103а, 105а, 105, 107А, 107, 109, 109а, 109Б, 111, 111а, 113, 115, 117;

Озерна — 2, 3, 6, 8-11, 11а;

Олегове поле — 1, 1а, 1Г, 2-12, 9А, 12Б, 1026;

Олексія Бакуринського — 52;

Олени Пчілки — 3-42, 33а;

Пантелеймонівська — 12б, 14, 19;

Партизанська — 2а, 3-50, 52, 53, 54, 56, 58, 15Б, 32а, 34а;

Перемоги — 48;

Півці — 1-15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 2Б, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 21, 23-29, 31, 33, 36-38, 33а;

Поліська — 3-18, 20, 22, 24, 26-32, 9а, 13а, 13б, 26/1;

Поліський — 4, 4А, 6а, 8, 10, 10А;

Поліський Яр — 1, 5, 7, 12;

Промислова — 15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36а;

Радіозаводська — 3-9, 11, 13, 17, 19;

Радіозаводська Друга — 12-28, 31, 32, 34, 36, 18б;

Радіозаводська Перша — 1-4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16-23, 26;

Радіозаводська Третя — 2, 6, 10, 12, 15, 17-19, 23, 25, 27;

Річкова — 2-6, 4а, 5а, 6А;

Романа Бжеського — 35-50, 52, 53, 55-58, 41а, 62;

Сковороди — 2, 3, 11-25, 27, 29, 31;

Сосницька — 1-72, 1а, 2а, 4а, 9а, 9б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д;

Сосницький — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19;

Степана Носа — 2а, 4, 10-20, 20а, 22;

Стрілецька — 28;

Східна — 1, 1а, 7, 10-12, 17, 25, 27, 35, 57;

Тракторний 1-Й — 2-9, 4а, 7б;

Тракторний 2-Й — 7, 19, 21, 23;

Урожайна — 45;

Фабрична — 3-22, 24, 26, 28-52, 5а, 14а, 40А;

Франка І. — 2-32, 15а, 16а, 17а, 18Г, 29а;

Червона — 1-28, 10а, 10б, 15а, 23а;

Чернігівська — 1-50, 51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а;

Чернігівський — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Шевченка — 109-201, 109а, 111А, 111б, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127-173, 173а, 173в, 175, 177, 177а, 179, 183, 185, 187, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 201, 228В.

З 10 до 16 години вводяться вимкнення електрики в будинках, що знаходяться за наступними адресами:

1-й Зарічний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 38, 40

2-й Зарічний — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 51А

Горобинова — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Дачне товариство Лелека — 15, 16, 17, 21, 26, 27

Дьошина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 15а, 16а

Запрудна — 2

Зарічна — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Киїнська — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Куліша — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18

Малинова — 2, 5, 7, 9

Мурахтова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережна — 2, 31, 33, 11111

Павлівська — 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 13/39, 23/46, 5/22

Перша Набережна — 21, 41, 45, 47, 49, 45А

Полянська — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Солов'їна — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

