Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства у відповідність до реальних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області вступило в дію з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Міська рада Мени затвердила нові ставки для підприємства «Менакомунпослуга», що обслуговує громаду.

Зміни стосуються збору та вивезення побутових відходів. Для приватного сектору щомісячний платіж становитиме 37,50 грн з однієї особи, а у багатоквартирних будинках — 36,55 грн на мешканця. Як пояснюють у виконкомі, коригування пов’язане зі збільшенням витрат на пальне, технічне обслуговування техніки та підвищенням зарплат персоналу.

Очікується, що нові тарифи дозволять забезпечити безперебійну роботу системи та підтримувати належну якість послуг для жителів. Влада закликає громадян оплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути накопичення заборгованостей і забезпечити стабільність комунальних процесів.

На останньому засіданні ради також затвердили програму допомоги для постраждалих від бойових дій. Один із мешканців отримає 30 580 гривень на відновлення квартири у межах ініціативи «єВідновлення».

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства у відповідність до реальних витрат та забезпечує стабільну роботу системи поводження з відходами. Громадянам радять відстежувати новини на офіційних ресурсах ради та планувати платежі завчасно, щоб уникнути непередбачених труднощів.

Планування та своєчасна оплата допоможе уникнути зайвих штрафів і забезпечить безперебійну роботу послуг для всіх мешканців громади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.