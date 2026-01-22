Графіки відключення світла у Вінницькій області на 23 січня носять тимчасовий характер і будуть діяти в частині населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

У Вінницькій області на 23 січня заплановані планові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням технічних робіт на мережах АТ «Вінницяобленерго». Тимчасові перебої можуть вплинути на стабільність подачі електроенергії, тому енергетики заздалегідь попереджають споживачів і просять із розумінням поставитися до запланованих заходів.

З 9 до 15 години не буде електрики в місті Тростянець, проте вони стосуються лише окремих адрес:

Аграрна 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Витягайлівська 1, 2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136

Затишна 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Калинова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30

Олександра Довженка 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/2, 78, 79, 80, 83, 84

Подільська 94

Польова 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 23

Садова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Соборна 100, 102А, 102Б, 102В

провулок Польовий 3, 8

З 9 до 16 знеструмлення охоплять низку населених пунктів Гайсинського району:

Басаличівка вулиці:

1 Травня: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 102

Берегова: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27

Б. Хмельницького: 2, 3, 15, 90

Гвардійська: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 30, 31, 33, 37, 60, 62, 85, 92

Грушевського: 78

Д. Нечая: 44, 45, 46, 47, 49

І. Богуна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

І. Франка: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Лісова: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13

Л. Українки: 12, 25, 26

Механізаторів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22

Миру: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34

Перемоги: 11, 72, 999

Шевченка: 4, 30, 32, 37, 38, 39

Бубнівка вулиці:

1 Травня: 2, 4, 5, 8, 9А, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46А, 47, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82

Жовтнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 51, 52, 53, 55, 63, 65

Коцюбинського: 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 19

Лебедя: 1, 4, 7, 9, 11

Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 19Б, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Новобудівлі: 42

Першотравнева: 1, 19А, 20А, 20В, 36, 46, 49А, 85, 90, 92, 104, 108, 110

Садова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70

Східна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124

Шевченка: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 14А, 17, 17А, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

