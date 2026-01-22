Графики отключения света в Винницкой области на 23 января носят временный характер и будут действовать в части населённых пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

В Винницкой области на 23 января запланированы плановые отключения электроэнергии в связи с проведением технических работ на сетях ОАО «Винницаоблэнерго». Временные перебои могут повлиять на стабильность подачи электроэнергии, поэтому энергетики заранее предупреждают потребителей и просят с пониманием отнестись к планируемым мерам.

С 9 до 15 часов не будет электричества в городе Тростянець, однако они касаются только отдельных адресов:

Аграрна 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Вытягайливська 1, 2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136

Затышна 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Калынова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30

Олександра Довженка 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/2, 78, 79, 80, 83, 84

Подильська 94

Польова 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 23

Садова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Соборна 100, 102А, 102Б, 102В

перулок Польовый 3, 8

С 9 до 16 обесточения охватят ряд населенных пунктов Гайсинского района:

Басалычивка улицы:

1 Травня: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 102

Берегова: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27

Б. Хмельныцького: 2, 3, 15, 90

Гвардийська: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 30, 31, 33, 37, 60, 62, 85, 92

Грушевського: 78

Д. Нечая: 44, 45, 46, 47, 49

И. Богуна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

И. Франка: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Лисова: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13

Л. Украинкы: 12, 25, 26

Механизаторив: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22

Мыру: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34

Перемогы: 11, 72, 999

Шевченка: 4, 30, 32, 37, 38, 39

Бубнивка улицы:

1 Травня: 2, 4, 5, 8, 9А, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 4 45, 46А, 47, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 89

Жовтнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 4 43, 43А, 44, 45, 51, 52, 53, 55, 63, 65

Коцюбинського: 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 19

Лебедя: 1, 4, 7, 9, 11

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 19Б, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 33, 3 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Новобудивли: 42

Першотравнева: 1, 19А, 20А, 20В, 36, 46, 49А, 85, 90, 92, 104, 108, 110

Садова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 23, 3 40, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70

Схидна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 4 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 7 88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124

Шевченка: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 14А, 17, 17А, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 6 75, 76

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

