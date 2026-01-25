Мешканців просять заздалегідь врахувати графіки відключення світла на тиждень з 26 січня по 1 лютого в Житомирській області.

Графіки відключення світла в Житомирській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого будуть діяти через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Графіки відключення електроенергії в Житомирській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого запроваджуються у зв’язку з проведенням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах. Енергетики заздалегідь попереджають мешканців про можливі тимчасові перебої з електропостачанням та просять поставитися до цих заходів із розумінням.

26.01.2026 з 9 до 17 години не буде електрики через планові роботи в наступних населених пунктах:

Полянка, вулиці:

Дружби — 6;

Партизанська — 1, 11, 2, 7;

Щаслива — 1, 12, 16, 2-5, 8

Бондарівка, вулиця:

Тараса Шевченка — 27, 30, 32, 42, 48.

Граби, вулиці:

Зарічанська — 17;

Космонавтів — 10, 12, 21, 23, 27, 29, 31, 12А, 13, 15, 25, 4;

Лісова — 1, 9, 11;

Сонячна — 2, 3, 4, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46;

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 29, 33

27.01.2026 з 9 до 17 години світло буде відсутнє в селі Лебединці:

вул. Грушки 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 2а, 3, 4, 7, 8, 9

28.01.2026 з 9 до 17 години світло теж вимикатимуть. Обмеження будуть діяти в таких населених пунктах:

Полянка, вулиці:

Дружби — 6;

Партизанська — 1, 2, 7, 11;

Щаслива — 1-5, 8, 12, 16

Граби, вулиці:

Зарічанська — 17;

Космонавтів — 4, 12А, 13, 15, 25;

Лісова — 1, 9, 11;

Сонячна — 2, 3, 4, 9, 16, 20, 21, 22, 44, 46;

Терехова — 1, 7, 8, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33

Лугини, вулиці:

Зелена — 2-21, 21А, 23-37, 50, 8А, 14А, 18А, 19А, 25А, 29А, 29Б, 31А, 31Б, 33А;

Трипільська — 1, 2, 3, 5, 7.

Новосілка, вулиці:

Вишнева — 1, 2, 6, 8-10, 12, 16-18;

Садова — 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 22, 27.

29.01.2026 з 9 до 17 години елепктрику обмежать через планові роботи в межах таких населених пунктів:

Гальчин вулиці:

Миру 1, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 1а, 2, 21, 22, 23, 24, 28, 3, 5, 6, 6а, 7,0

Садова 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52Б, 53, 55, 55а,0

Центральна

Андрушівка вул. Радгоспна 98

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

