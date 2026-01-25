Жителей просят заранее учесть графики отключения света в неделю с 26 января по 1 февраля в Житомирской области.

Графики отключения света в Житомирской области на неделю с 26 января по 1 февраля будут действовать из-за плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житомиробленерго".

Графики отключения электроэнергии в Житомирской области на неделю с 26 января по 1 февраля вводятся в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на электросетях. Энергетики заранее предупреждают жителей о возможных временных перебоях с электроснабжением и просят отнестись к этим мерам с пониманием.

26.01.2026 с 9 до 17 часов не будет электричества из-за плановых работ в следующих населенных пунктах:

Полянка, улицы:

Дружбы - 6;

Партызанська - 1, 11, 2, 7;

Щаслыва - 1, 12, 16, 2-5, 8

Бондаривка, улица:

Тараса Шевченка - 27, 30, 32, 42, 48.

Грабы, улицы:

Заричанська - 17;

Космонавтив - 10, 12, 21, 23, 27, 29, 31, 12А, 13, 15, 25, 4;

Лисова – 1, 9, 11;

Сонячна - 2, 3, 4, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46;

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 29, 33

27.01.2026 с 9 до 17 часов свет будет отсутствовать в селе Лебедынци:

ул. Грушкы 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 2а, 3, 4, 7, 8, 9

28.01.2026 с 9 до 17 часов свет тоже будут выключать. Ограничения будут действовать в следующих населенных пунктах:

Полянка, улицы:

Дружбы - 6;

Партызанська- 1, 2, 7, 11;

Щаслыва - 1-5, 8, 12, 16

Грабы, улицы:

Заричанська - 17;

Космонавтив - 10, 12, 21, 23, 27, 29, 31, 12А, 13, 15, 25, 4;

Лисова – 1, 9, 11;

Сонячна - 2, 3, 4, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46;

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 29, 33

Лугыны, улицы:

Зелена — 2-21, 21A, 23-37, 50, 8A, 14A, 18A, 19A, 25A, 29A, 29B, 31A, 31B, 33A;

Трыпильська – 1, 2, 3, 5, 7.

Новосилка, улицы:

Вышнева - 1, 2, 6, 8-10, 12, 16-18;

Садова - 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 22, 27.

29.01.2026 с 9 до 17 часов элепктрику ограничат через плановые работы в пределах таких населенных пунктов:

улицы Гальчин:

Мыру 1, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 1a, 2, 21, 22, 23, 24, 28, 3, 5, 6, 6a, 7.0

Садова 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52Б, 53, 55, 55а,0

Центральна

Андрушивка ул. Радгоспна 98

Графики отключений "Житомиробленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

