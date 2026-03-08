У звʼязку з плановими роботами в електромережах в Одеській області 9 березня 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла.

ДТЕК попереджає про нові локальні графіки відключення світла в деяких населених пунктах Одеської області на понеділок, 9 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Ці знеструмлення будуть застосовувати під час проведення планових профілактичних робіт в електромережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання та убезпечити від можливих аварійних ситуацій.

Зокрема, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла в Одеській області 9 березня торкнуться міста Біляївка. Там із 8:00 до 17:00 обмеження електропостачання діятиме для будинків по вулицях Костіна, 7 Квітня, Отамана Головатого, Вишнева, Героїв Громади, Балківська, 1, 3, 4, 5, 6 та 7 Дністровська.

Також локальні графіки відключення світла 9 березня 2026 року застосовуватимуть у межах Зеленогірської селищної територіальної громади в Одеській області. із 8 до 19 години без електроенергії залишаться мешканці села Ясенове Друге по вулицях Героїв України та Степова, пише Politeka.

Крім того, пресслужба Чорноморської міської територіальної громади попереджає, що в понеділок планове знеструмлення також відбудеться в селищі Олександрівка. Там із 8:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці будинку за адресою вул. Виноградна, 34.

