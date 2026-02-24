Актуальні дані та зміни можна відстежувати онлайн, щоб залишатися в курсі прогнозу погоди в Харкові з 25 лютого по 3 березня.

Прогноз погоди в Харкові з 25 лютого по 3 березня обіцяє змінну хмарність, опади та коливання температури від морозів до плюсових значень, передає Politeka.

Синоптики радять враховувати ранкові заморозки та планувати активності відповідно до погодних умов.

25 лютого (середа)

Ніч та ранок будуть морозними, вдень температура підніметься до +2°C. Очікується хмарність і дощ зі снігом, який слабшатиме до вечора.

26-го (четвер)

День пройде під затягнутим хмарним небом. Опадів не передбачається. Температура коливатиметься від -1°C вранці до +2°C вдень.

27-го (п’ятниця)

День і вечір безхмарні. Ранкова температура – близько -2°C, вдень підніметься до +2°C.

28 числа (субота)

Ранок ясний, вдень небо вкриють хмари. Без опадів. Температура вдень – до +2°C, вночі – до -5°C.

1 числа (неділя)

Протягом дня збережеться хмарність, опадів не очікується. Східний вітер та холодні температури створюватимуть відчуття морозу.

2-го (понеділок)

Хмарне небо протримається до вечора. Опадів не передбачається. Вітер 2–3 м/с, температура вдень +6°C, вночі +1°C.

3 березня (вівторок)

Протягом дня хмарна погода збережеться. Температура коливатиметься від 0°C вночі до +5°C удень. Вітер – 2–3 м/с, без опадів.

Рекомендується заздалегідь перевіряти стан доріг і транспорт, особливо у ранкові години з морозом та ожеледицею. Для прогулянок і роботи на вулиці варто підбирати теплий одяг і взуття з нековзною підошвою, а також мати парасольку на випадок опадів.

