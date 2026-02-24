Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, він уже давно казав, що це Третя світова війна, і колись у підручниках з'явиться дата її початку. Також, розмірковує він, ще невідомо, як цю війну назвуть, адже Першу світову спочатку називали імперіалістичною, вона вже після Другої світової стала Першою.

«І у мене народився термін – Перша цифрова війна. Ось не світова, а цифрова. Тому що сучасні методи, якими ведеться війна, йдуть у цифру. Цифрова війна. Невипадково у нас міністр цифрової трансформації раптом став міністром оборони. Так, у нас воюють такі ж живі люди, як і раніше, але без цифрових методів уся ця війна стає марною. Танк – купа заліза, а ось розумний дрон у руках розумних людей здатний на набагато більше», – пояснює Михайло Шейтельман.

Також, зазначає експерт, ми ж бачимо, що росія відіграє велику роль у протистоянні США та Ірану, куди, за контрактом на 500 млн євро, поїдуть російські системи ППО, росія також допомагає грошима та зброєю «Хамасу», «Хезболлі». Новий напрямок, додає він, – це Білорусь, де росіяни хочуть знову провести такі ж навчання, після яких напали на Україну 2022 року.

«Передбачають, що мовчання путіна пов'язане з підготовкою агресії проти європейських країн, можливо, проти країн Балтії. Все стає дійсністю. Додамо сюди «Орешник». Так, «Орешник» – не справжня зброя, зрозуміло, що це картинка, але вони її притягли до Білорусі, мовляв, що ви нам зробите. До речі, Зеленський закликав Європу визнати «Орешник» у Білорусі легітимною воєнною ціллю, щоб можна було по ньому бити. Це ж російські ракети. А що ж, по них не можна бити? А чому по російських базах у Білорусі не можна бити? По Білорусі не можна, а по російських базах можна», – підсумовує Михайло Шейтельман.

