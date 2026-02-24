Жителів Одеської області попередили про введення тимчасового графіка відключення газу на 25 лютого, який принесе певні незручності.

Графік відключення газу на 25 лютого в Одеській області стосується одного із селищ, повідомляє Politeka.

Про графік відключення газу на 25 лютого в Одеській області проінформували на офіційному сайті АТ "Одесагаз". Обмеження торкнуться селища Більшовик через планові роботи на газопроводі.

Тож тимчасове припинення газопостачання буде тривати з 09:00 до 17:30 25.02.2026 року через роботи на газопроводі низького тиску за адресою пров. Олега Андрійця, 6 (2-й Чапаївський провулок).

Незручності торкнуться всіх житлових будинків селища Більшовик за наступними адресами:

пров. Олега Андрійця (2-й Чапаївський пров.), 2-й Флотський пров., 3-й Флотський пров., 4-й Флотський пров., вул. Флотська від пров. Володимира Терещенка до пров. Олега Андрійця, пров. Володимира Терещенка (1-й Чапаївський пров.) та вул. Балтська дорога, 61.

Мешканцям цих будинків радять заздалегідь перекрити крани на газових приладах і дотримуватися всіх правил безпеки на час проведення робіт.

Відновлення газопостачання буде виконано після завершення робіт та перевірки внутрішньобудинкових систем, що гарантує безпечне користування газом.

Таким чином, графік відключення газу на 25 лютого в Одеській області дозволяє мешканцям підготуватися до тимчасових незручностей і запланувати побутові справи без ризику для безпеки родини.

Управління газового господарства наголошує на важливості дотримання правил безпеки: перекриття газових кранів перед приладами, контроль за газовими приладами під час відключення та обережність при повторному підключенні.

Актуальну інформацію про планові ремонтні роботи в обласному центрі та регіоні завжди публікують на офіційному сайті АТ "Одесагаз".

