Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з оприлюдненими графіками відключень на період з 23 лютого по 1 березня

В Івано-Франківській області з 23 лютого по 1 березня діятимуть планові графіки відключення світла у зв’язку з проведенням робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.



Про це повідомили кілька громад на офіційних сторінках у Фейсбук.

Як зазначається, енергетики виконуватимуть планові технічні та ремонтні роботи, у зв’язку з чим у населених пунктах області можливі тимчасові перерви в електропостачанні. Такі заходи є необхідними для модернізації інфраструктури, підвищення надійності мереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з оприлюдненими графіками відключень на період з 23 лютого по 1 березня та врахувати можливі перебої зі світлом під час планування своїх справ.

Повідомляється, що буде відсутнє електропостачання 24.02.2026 з 09:00 по 17:00 в населеному пункті Підгайчики:

Озерна, Григорашівка, Сороханка, Перемоги.

У зв’язку з плановими роботами 25.02.2026 року з 10:00 по 16:00 год. буде відсутнє електропостачання в селі Залуква на вулицях:

Верхня, Відродження, Вітовського, Володимири, Галицька, Гробиська, Данила Галицького, Левицького, Миру, Наддністрянська, Незалежності, Тиха, Українська, Церковна, Литвина.

У населеному пункті Старий Лисець також заплановано тимчасові відключення електроенергії 25.02.2026 року з 09:00 по 17:00 у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах. Вони торкнуться наступних вулиць:

Богдана Хмельницького, Січових Стрільців, Тараса Шевченка.

З 26.02.2026 по 27.02.2026 з 09:00 по 17:00 години буде відсутнє електропостачання в населеному пункті Оболоння на вулицях Одиниця, Шкільна.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.