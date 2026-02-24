Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області поступово охопить маршрути до сіл Чортківської громади.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області запрацювала у січні в місті Чортків за участі компанії ТОВ «Easy Soft», передає Politeka.

Про запуск повідомили на офіційному ресурсі міської ради.

Оператор впровадив автоматизовану платформу, що дозволяє здійснювати безготівковий розрахунок та забезпечує прозорий контроль пасажиропотоку.

Відтепер жителі регіону можуть сплачувати за поїздки банківськими картками з функцією безконтактного розрахунку або пільговою «Карткою чортків’янина». Для підтвердження достатньо прикласти носій до валідатора на кілька секунд.

У міських автобусах уже встановили пристрої нового зразка. Частину транспорту обладнали двома апаратами — біля передніх і задніх дверей салону.

Найближчим часом планують запровадити електронний квиток із можливістю поповнення через термінали EasyPay. Це розширить варіанти розрахунку для користувачів.

Раніше видані «Картки чортків’янина» залишаються чинними та працюють із оновленим обладнанням. Новий зразок оформлюватимуть лише під час першого отримання або у разі втрати чи пошкодження.

Важливо, що нова система оплати за проїзд у Тернопільській області поступово охопить маршрути до сіл Чортківської громади. Наразі на цих напрямках дозволено готівковий розрахунок, однак після встановлення валідаторів діятиме виключно картковий формат.

Очікується, що впровадження допоможе уніфікувати фінансові операції на всіх напрямках та забезпечити точний облік перевезень. Кондуктори залишаються у салонах і контролюватимуть підтвердження платежу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.