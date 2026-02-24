Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

З початку року мешканці громад, які обслуговує КП «Облводоканал», отримали платіжки із новими розцінками. Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення і введені відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306.

Для побутових домогосподарств кубометр води коштує 45,54 гривні без ПДВ та 54,65 із податком. Водовідведення обійдеться у 44,74 гривні без ПДВ і 53,69 із податком. Комерційні споживачі сплачуватимуть 24,44 гривні за кубометр без ПДВ і 29,33 із податком.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому підвищення на його жителів не поширюється. Для решти громад нові тарифи спрямовані на стабільну роботу мереж, своєчасне обслуговування обладнання та модернізацію систем водопостачання і каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене зростанням витрат на електроенергію, ремонт та технічне обслуговування, а також закупівлею необхідних матеріалів. Це гарантує підтримку тиску у трубах, мінімізує аварії та забезпечує якість питної води.

Фахівці радять контролювати нарахування, перевіряти показники лічильників, планувати бюджет і вчасно сплачувати рахунки. Такі кроки допомагають уникнути боргів, штрафів та підтримують безперебійну роботу водопостачання і каналізації.

Мешканцям радять уважно стежити за повідомленнями та новими розцінками, щоб планувати сімейні витрати і уникнути непередбачених проблем.

