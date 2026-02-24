Новий графік руху транспорту в Житомирі дозволить покращити взаємодію між центральними та периферійними зонами.

З 23 лютого житомирський маршрут №4 «Крошня – Залізничний вокзал» почав курсувати за новим графіком руху транспорту в Житомирі, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються часу відправлення як з кінцевих, так і проміжних зупинок, що дозволяє пасажирам більш точно планувати поїздки.

Ті, хто щодня користується цим маршрутом для роботи, навчання чи інших справ, мають перевіряти оновлений розклад, щоб уникнути тривалого очікування на зупинках. Повний похвилинний графік доступний на офіційному порталі транспортних розкладів міста.

Оновлення маршруту №4 зумовлене потребою оптимізувати пасажиропотік між одним із найбільших спальних районів Житомира та залізничним вокзалом. Удосконалення розкладу покликане забезпечити більш рівномірне навантаження на транспорт протягом дня та зменшити періоди перевантаження в години пік.

Питання якості перевезень у місті залишається актуальним. Житомиряни раніше скаржилися на низьку температуру в салонах, коли зимові рейси перетворювалися на некомфортні поїздки. Також проблемою залишаються вечірні рейси до віддалених мікрорайонів: після 19:00 кількість транспорту на лініях суттєво зменшується, що ускладнює пересування жителям Мар’янівки та прилеглих районів.

Міська рада та транспортні служби обіцяють, що новий графік руху транспорту в Житомирі дозволить підвищити стабільність руху та покращити взаємодію між центральними та периферійними зонами. Пасажири відзначають, що регулярність курсування та точність прибуття є ключовими для комфортного пересування містом.

Оновлення маршруту №4 демонструє прагнення міста реагувати на потреби громадян, підвищуючи ефективність перевезень та забезпечуючи більш комфортні умови для поїздок у будь-який час доби.

