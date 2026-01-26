Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується за сприяння Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області надається через благодійний фонд «Карітас Львів УГКЦ» у межах програми підтримки людей старшого віку та соціально вразливих груп, повідомляє Politeka.

Осередком реалізації ініціативи став Центр життєстійкості «Сильні разом». Проєкт зосереджений на психологічній підтримці, розвитку навичок самодопомоги й адаптації до складних життєвих обставин.

Учасникам пропонують тренінги зі зниження стресу, практичні вправи для відновлення емоційної рівноваги та групові заняття взаємопідтримки. Формат роботи передбачає як індивідуальні зустрічі, так і спільні обговорення.

У центрі працюють психолог, соціальний спеціаліст і менеджер соціальних програм. Вони супроводжують відвідувачів, допомагають сформувати внутрішні ресурси та покращити комунікацію з оточенням.

Також варто зауважити, що окремий напрям охоплює навчальні заходи для працівників соціальної, медичної й освітньої сфер, а також представників громадських та релігійних організацій. Це розширює коло фахівців, здатних підтримати людей у важких кризових ситуаціях.

За словами організаторів, програма спрямована на відновлення психологічної стійкості, зменшення тривожності та формування відчуття стабільності в повсякденному житті.

Актуальну інформацію щодо заходів і консультацій публікують на офіційних ресурсах організаторів.

