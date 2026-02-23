Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області надають небайдужі люди та організації, тому розповідаємо про це більше.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області доступне через платформу «Допомагай», повідомляє Politeka.

Ця платформа дозволяє знайти тимчасове безкоштовне житло у безпечних містах України або за кордоном. Зокрема, варіанти доступні й у Харківській області.

Кожне оголошення на сайті перевіряють вручну, аби переселенці могли бути впевнені у якості та безпеці. Серед доступних варіантів безкоштовного житла для ВПО в Харківській області є будинки та квартири в різних районах.

Наприклад, у селі Бабаї пропонують будинок із двома кімнатами, кухнею та великою ділянкою землі. Хоча ремонт у будинку базовий і туалет розташований на вулиці.

Переселенці отримають можливість проживати поруч із лісом та озером, за 12 кілометрів від міста. Цей дім підходить для будь-яких категорій людей, включно з тими, хто має домашніх тварин.

У самому Харкові також можна знайти варіанти для проживання. Наприклад, у районі Дерев’янка пропонують трикімнатну квартиру з усіма необхідними умовами та додатковими зручностями.

Проживання доступне для жінок і дітей, а також тих, хто має котів або собак. Контакт для домовленостей надається безпосередньо власником квартири.

Іншим прикладом є дах над головою на Салтівському шосе, де надають двокімнатну квартиру жінці, яка погодиться допомагати літній власниці, що проживає в іншій кімнаті.

Бабуся активна і не лежача. Всі деталі узгоджуються телефоном із господарем. Тож платформа «Допомагай» пропонує гнучкий пошук із різними фільтрами, що дозволяє швидко знайти варіант, який відповідає конкретним потребам переселенців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто з переселенців має шанс отримати виплату на проживання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: яку виплату нададуть з лютого.