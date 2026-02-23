У деяких районах можливі тимчасові перебої з електропостачанням, тому вводяться графіки відключення світла у Кіровоградській області на 24 лютого.

Графіки відключення світла заплановані у Кіровоградській області, що триватимуть 24 лютого через планові роботи, про що повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Українцям варто завчасно ознайомитися з графіками відключень на тиждень з 23 лютого по 1 березня та врахувати цю інформацію при плануванні щоденних справ, щоб уникнути незручностей.

З 9 до 17 години триватиме плановий ремонт електрики у зв'язку з яким електрики не буде в селі Аврамівка. Обмеження будуть за адресами:

Козацька — № 4–6, 9–10, 14, 18, 20, 22, 24, 28

Перемоги — № 1, 3, 6, 9–12, 14, 16–20, 24, 29, 33–34, 41, 44–45, 48, 59, 65

З 9 до 17 години вводяться додаткові графіки відключення світла в населеному пункті Володимирівка на вулицях:

Вишнева — № 1–3, 7–8, 10, 10А, 19, 20А

Молодіжна — № 1–7, 9–11, 13–15, 18–24, 26, 28, 30, 30А, 31–38, 39А, 40–45

Степова — № 1, 4, 6, 9–10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28А

Набережна — № 1–4, 6–10, 13–16, 18, 20–29, 31–32, 34, 36, 38–40, 42, 44А, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 62А, 70, 72, 74, 78, 78А, 82

Перемоги — № 2, 4–8, 10, 13, 16–22, 25–27А, 29–32

Шевченка — № 1–5, 7, 9, 11–13, 15, 17, 19, 21, 23, 26–28, 30

Крім цього, з 9 до 17 години енергетики проводитимуть плановий ремонт в межах села Могутнє. Через це вимкнуть електрику за адресами:

Миру — № 1–4, 7–8, 10–16, 18–46, 48, 50–56, 58–59, 61–62, 64–68, 70–72, 72А, 73–85, 87–89, 91–94, 96–97, 100–105, 105А, 107–109, 111–112, 114–116, 118–120, 122–123, 125–129, 131, 133–134, 137–138, 140–142, 144–149, 151, 153, 155–182, 184–185

Набережна — № 1–5, 8, 10, 12, 18–20, 23–24, 28–29, 37, 39–40, 40А, 42–43, 46А, 49, 51, 54

Садова — № 1–14, 16–25, 25А, 26–27

Степова — № 1, 7–10, 12–19, 21–22, 24, 27–30, 32–34, 38, 40, 42, 50

Шкільна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

24.02.2026 року з 9 до 17 години триватимуть знеструмлення в селі Привілля, проте обмежать тільки будинки, що розташовані на вулицях:

Лівобережна — № 1, 3–7, 15, 25, 25А, 31, 33, 37–39, 49, 55, 59, 71

Правобережна — № 33–35, 38

Привілля — № 4, 6, 27, 29, 35

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

