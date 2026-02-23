У зв'язку із проведенням робіт у мережах триватимуть додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 24 лютого.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 24 лютого вводяться через планові роботи в частині населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

З 8 до 17 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде електрики в наступних населених пунктах:

смт.Нові Санжари:

вул.Маджарянська (б. 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118)

с.Руденківка вулиці:

Господарська (б. 1, 2),

Івана Мазепи (б. 10б),

Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17),

Миру (б. 33, 41, 43),

Нова (б. 1, 2А, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 а, 21, 23, 25, 25а),

Соснова (б. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12),

пров.Степовий (б. 4, 6),

Тернова (б. 1, 3, 4)

З 8 до 17 години вимикатимуть електрику в селі Забрідки через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмлення охоплять наступні вулиці:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавий (б. 2),

пров.Лісний (б. 3),

Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

Також з 8 до 17 години будуть проводити профілактичні роботи в селі Супротивна Балка. У зв'язку з цим вимикатимуть електрику на вулицях:

Говтвянська (б. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Набережна (б. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13),

Яблунева (б. 48)

Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

