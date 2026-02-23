Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що, поки Трамп і путін мовчать, готується наступний раунд переговорів, і для нас головне – не втратити США у цьому процесі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, протягом найближчих трьох тижнів США хочуть зблизити позиції України і росії. За його словами, зараз ми дійсно бачимо прискорення мирного треку, і це створює значний тиск на українську дипломатію.

«Зараз багато що буде вирішуватись, тому що йде весна. Стане зрозуміло, чи ми виходимо на якісь перспективи припинення вогню, чи ми будемо спостерігати ще весняно-літню кампанію на фронті, будуть наступальні дії ворога, а ми будемо їх стримувати. Черговий раунд трьохсторонніх консультацій може відбутися наприкінці цього тижня, як я і говорив, імовірно, 26-27 лютого. Подивимося. Вони (ред. – переговори) одні з визначальних», – пояснює Олександр Мусієнко.

До того ж, зауважує він, путін мовчить, переговори замість нього коментують Лавров і Пєсков, Трамп мовчить, але в нього Іран. За словами експерта, США збільшують свою військову присутність навколо Ірану, The New York Times пише, що воєнна кампанія може початися вже найближчим часом, це можуть бути як точкові удари по режиму, так і більша операція із застосуванням більшої кількості літаків, сил і засобів американської армії.

«Напередодні, нагадаю, Wall Street Journal із посиланням на власні джерела в оточенні Трампа сказали про те, що, якщо перемовини будуть затягуватися, не буде використане це вікно можливостей, яке є зараз, то нібито американський лідер може втратити інтерес до проведення подальших перемовин. Для нас це не дуже бажаний результат, скажімо м'яко. Тобто все ж таки треба, щоби США залишалися у перемовному процесі», – підсумовує Олександр Мусієнко.

