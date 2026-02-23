Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що навряд чи Віткофф досягне успіху на наступному раунді переговорів, оскільки він вже пів року обіцяє мир і рік говорить про прагнення путіна до миру.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Починається чергова казка імені Віткоффа. І я маю аргументи, чому це саме казка. Що він каже? Найближчими тижнями будуть хороші новини. Причому, зауважте, він прямо Арестович №2. Протягом найближчих 2-3 тижнів будуть хороші новини, бо буде новий етап переговорів за 2-3 тижні, там ми вже домовимося про те, що станеться», – зазначає Михайло Шейтельман.

За словами Віткоффа, розповідає експерт, він і Кушнер хочуть винести на обговорення обом сторонам кілька пропозицій, які їх зблизять і, можливо, дійдуть до зустрічі Зеленського з путіним і навіть Трампом. Можливо, розмірковує він, хтось із нас би повівся на ці слова, якби чули їх уперше, адже у серпні минулого року Віткофф уже нібито домовився про зустріч Зеленського з путіним, Трамп розповів про це всім європейцям.

За словами експерта, якби Віткофф так компостував мізки Трампу, наприклад, із будівництвом гольф-поля, було б інакше. Наприклад, міркує він, Віткофф спочатку пообіцяв би закінчити будівництво за 3 тижні, потім – через місяць, потім – з хвилини на хвилину, адже вже 18 разів зустрівся з розпорядником і абсолютно довіряє йому, потім – рішення про будівництво буде відразу після наступного раунду переговорів тощо.

«Перший візит Віткоффа до москви був у березні минулого року, пів року вже обіцяно мир безпосередньо зараз. А ось цим словам, що путін прагне миру, вже рік. От якби це було гольф-поле, Трамп Віткоффа би повісив, а не залишав на посаді. Тобто в державі залишаю на посаді, у приватному бізнесі – звільняю тієї ж миті. Відчуваєте різницю?», – пояснює Михайло Шейтельман.

