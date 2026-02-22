Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області підвищує ефективність профілактики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області надає фінансову підтримку для профілактичних медичних обстежень, повідомляє Politeka.

Програма охоплює раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та психічних порушень. Ініціативу реалізує прем’єр-міністр Юлія Свириденко в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+».

Громадяни від 40 років отримують персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження участі 2000 гривень зараховуються на «Дія.Картку» та використовуються виключно для проходження скринінгових процедур.

Для осіб, які не користуються цифровими сервісами, доступне оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводять державні, комунальні та приватні медзаклади, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ. Перелік установ буде оприлюднено найближчим часом.

Фахівці підкреслюють, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області підвищує ефективність профілактики, допомагає вчасно діагностувати захворювання та підтримує активний спосіб життя старшого покоління.

Бюджет програми на 2026 рік складає 10 мільярдів гривень. Контроль за доступом до послуг і своєчасністю нарахування коштів здійснюють МОЗ, НСЗУ, Мінцифра та партнери ініціативи.

Мешканців закликають планувати візити заздалегідь, стежити за оновленнями та готувати документи, щоб максимально ефективно скористатися державною підтримкою. Щоденне інформування дозволяє літнім людям отримати кошти та пройти обстеження без черг та зайвого очікування.

