Подорожчання продуктів в Одесі помітно вдарило по бюджетах мешканців міста, йдеться про окремі позиції щоденного вжитку.

Подорожчання продуктів в Одесі стало відчутним на початку лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

За даними Міністерства фінансів та моніторингу цін у великих супермаркетах, свинина (ошийок) виросла до середньої вартості 320,17 грн за кілограм.

У Megamarket її продають по 309,00 грн, в Metro – 332,78 грн, у Novus – 319,00 грн, а в Auchan – 319,90 грн. Нагадаємо, що у січні 2026 року середній цінник по магазинах був 315,21 грн.

Таке подорожчання продуктів в Одесі відображає зменшення виробництва свинини через скорочення поголів’я та підвищення витрат на корми і енергопостачання.

Молочні товари також підвищилися у ціні. Сир твердий Звени Гора голандський 45% тепер коштує в середньому 602,15 грн за кілограм.

У Megamarket його продають по 637,50 грн, в Metro – 566,80 грн. Для порівняння, у січні середня вартість була 539,04 грн.

Не оминули увагою і крупи. Гречка стала коштувати на 2,55% більше і тепер середній цінник становить 49,85 грн за кілограм. У Megamarket її продають по 61,70 грн, в Auchan – 41,90 грн, у Metro – 47,90 грн, а в Novus – 47,89 грн.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів в Одесі має комплексні причини. Війна та бойові дії скорочують поголів’я худоби та птиці, що безпосередньо впливає на ціни на м’ясо та яйця.

Енергетична криза змушує виробників використовувати генератори, а газ для теплиць став коштувати більше. Крім того, економічні фактори також відіграють свою роль.

Загальне зростання цін в економіці, зміни курсу долара, високі витрати на корми, електроенергію та заробітну плату виробників підштовхують ціни вгору.

