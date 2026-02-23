У Вінницькій області затверджено планові графіки відключення електроенергії на 24 лютого.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 24 лютого триватимуть лише в частині регіону, де проводитимуть профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики будуть проводити планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії на 24 лютого.

З 9:15 до 15:15 години в населеному пункті Балин. Проте знеструмлять лише будинки, що знаходяться за наступними адресами:

Вишнева: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32;

Зарічна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22А, 22Б, 23, 27;

Затишна: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 22;

Лугова: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18;

Молодіжна: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 26, 27;

Набережна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13;

Підлісна: 2, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 18;

Подільська: 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13;

Польова: 1, 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 51, 55, 57, 58, 59, 60;

Соборна: 1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54;

Східна: 1, 2, 7;

Шкільна: 1, 2, 3, 6, 9, 10.

У той же самий часовий проміжок, з 9:15 до 15:15 години, не буде світла в селі Клекотина. Обмеження охоплять наступні вулиці:

19 Березня: 42;

Висоцького: 32;

Вишнева: 77;

Грушевського: 19, 39;

Морозенка: 105.

Також додаткові графіки відключення світла з 9:15 до 15:15 години вводяться в населеному пункті Малинівка за такими адресами:

Берегова: 1, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21;

Виноградна: 2, 3, 4А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53А, 54;

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 8А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 80, 81, 82, 83;

Героїв України: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 8А, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18;

Козіцького: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 39, 41, 44;

Космонавтів: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 39;

Коцюбинського: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 20;

Польова: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 14;

Руданського: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 19, 20, 21, 22;

Сонячна: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Шкільна: 1, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15А, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38А.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

