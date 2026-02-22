Енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які вводяться на тиждень з 23 лютого по 1 березня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 23 лютого по 1 березня будуть на десятках вулиць міста через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах в Запоріжжі. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які вводяться на тиждень з 23 лютого по 1 березня.

23.02.2026 року заплановані тимчасові відключення електроенергії з 10:00 до 16:00 за зазначеними адресами.

Гоголя: 159, 161, 161б, 163, 163 (5 пов), 163 а (5 пов)

Космічна: 78 а (14 пов), 90а, 96а

Олександра Говорухи (Радгоспна): 38

Семафорна: 1а

Українська: 42, 44

пр. Соборний: 146

Наступного дня, 24.02.2026 року через проведення планових робіт електропостачання буде відсутнє з 10:00 до 16:00 на окремих вулицях:

Балка — №3, 7–13, 9, 12–34, 27, 28–30, 30–34, 40–43

Верхня — №18–47

Відома (Центральна) — №17, 21а, 26–40, 43–49, 54–72, 61

Дніпровські пороги — №10

Зарічна — №1, 1/3, 1/4, 1а, 2–34, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 13–17

Зоряна (Муравйова) — №13–15, 19

Інженера Лата (Ярославська) — №43а–63, 67–95, 97, 132–158, 160–164, 166, 170–186

Каховська — №32, 40, 44, 58, 60–72, 72б–74–100, 102, 107–131, 133, 135–145, 147, 149, 153–167, 167–183, 181а, 185, 185а, 187–195, 189а, 191а

Лісозаводська — №2, 4–10, 5, 10а, 11, 14–16, 15–89, 18, 21

Медична — №8, 72–74, 78–80, 82а–108, 93, 104б

Миколи Яковченка (Станіславського) — №26–36, 27–45, 38–50, 47–63, 52–70, 65–91, 72–90, 93–125

Мрії (Мурманська) — №49–67, 50–74, 69, 71–83, 76–120, 76/2, 76а, 85, 87–103, 101а, 103а, 122–144, 122а, 124а, 127а, 133, 133а, 135, 135/1, 145, 148, 149, 153, 155, 157, 161а

Петера Діка (Огарьова) — №1, 2–10, 3–47, 3а, 12, 14–16, 23/1

Петра Сагайдачного (Бородинська) — №35кв4, 43–61а, б, в, 50–64, 62а, 63–113, 66–102а, 82, 84а, 85, 85а, 85б, 88а, 90, 104, 106–132, 108

Петра Яцика (Череповецька) — №1–15, 16–24, 21–31, 27а, 27б, 27в, 27г, 29, 29а, 31а, 31в, 33, 35, 37, 42, 28–46, 48–96, 24а, 24б

Половецька — №10–15

Професора Толока (Маршала Чуйкова) — №14В

Садова — №4, 13–30, 14–28

Силова — №20а, 20б, 20в, 20г, 22, 24/1, 24/2, 24б, 28–30, 32–38, 40–52, 43–55, 57–59, 61–71, 71–87, 71а, 89–119, 113а, 115а, 121, 34а

Степова — №1, 49–53, 71–77

Червоної рути (Бестужева) — №1–17, 2, 2а–12, 16–36, 19а, 22Б

Мельничний — №1

Дубовий — №1–3, 2–4, 4а, 7–11, 8, 10, 13–19, 13а, 25

Зарічний — №1–7, 2–10, 4а, 12, 14–20

Перлинний — №2–10, 11–17, 12–24, 13а, 17, 17А-1, 17А-2, 19–21, 23, 25–27, 28–32, 29–31

Ранковий (Багратіона) — №1–3, 2, 2а, 2а-1, 4–18, 5–13, 15, 2(1)

Суміжний — №1–16, 9а, 29, 50, 52

Успішний (Ставропольський) — №1–11, 2–4, 6, 8–14, 13, 16, 16а, 18–24, 19, 19а, 20, 21, 25–33, 26, 28, 30, 32, 34

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

