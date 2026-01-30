Робота для пенсіонерів у Львівській області залишається надійним способом поєднати фінансову стабільність з можливістю професійного розвитку.

Робота для пенсіонерів у Львівській області залишається доступною у різних сферах, повідомляє Politeka.

Пошук пропозицій полегшує платформа work.ua, де регулярно з’являються нові вакансії.

Серед найпопулярніших напрямків — швейне виробництво. Компанія Woná Concept пропонує швачкам заробіток від 30 000 до 50 000 грн. Працівники працюють на сучасному обладнанні у просторому цеху. Переваги включають щотижневу оплату, соціальний пакет та можливість навчання. Колектив підтримує дружню атмосферу, а новачки проходять вступне навчання для швидкого освоєння пошиття весільних і вечірніх суконь.

Ще одна вакансія — продавець-консультант у ювелірному магазині Top Silver у ТЦ Spartak. Зарплата становить 23 000–30 000 грн і включає ставку та відсоток від продажів. Працівники консультують покупців, підтримують порядок на місці та допомагають обирати прикраси. Графік варіюється: 3/3, 4/4 або 7/7, з 10:00 до 21:00. Передбачено офіційне працевлаштування та корпоративні знижки на продукцію.

Також компанія Woná Concept запрошує декораторів весільних і вечірніх суконь. Оплата залежить від виробітку, виплати здійснюються щотижня. Кандидати повинні мати досвід роботи від одного року, бути уважними, відповідальними та готовими постійно вдосконалювати навички.

Ці пропозиції демонструють, що пенсіонери у Львівській області можуть залишатися активними, отримувати стабільний дохід і відчувати значущість своєї праці. Робота для пенсіонерів у Львівській області залишається надійним способом поєднати фінансову стабільність з можливістю професійного розвитку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху транспорту у Львові: на різдвяні та новорічні свята діятимуть важливі зміни

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області: де отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду у Львові: експерт розповів, скільки потрібно платити для стабільного постачання.