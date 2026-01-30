Робота для пенсіонерів у Львівській області залишається доступною у різних сферах, повідомляє Politeka.

Пошук пропозицій полегшує платформа work.ua, де регулярно з’являються нові вакансії.

Серед найпопулярніших напрямків — швейне виробництво. Компанія Woná Concept пропонує швачкам заробіток від 30 000 до 50 000 грн. Працівники працюють на сучасному обладнанні у просторому цеху. Переваги включають щотижневу оплату, соціальний пакет та можливість навчання. Колектив підтримує дружню атмосферу, а новачки проходять вступне навчання для швидкого освоєння пошиття весільних і вечірніх суконь.

Ще одна вакансія — продавець-консультант у ювелірному магазині Top Silver у ТЦ Spartak. Зарплата становить 23 000–30 000 грн і включає ставку та відсоток від продажів. Працівники консультують покупців, підтримують порядок на місці та допомагають обирати прикраси. Графік варіюється: 3/3, 4/4 або 7/7, з 10:00 до 21:00. Передбачено офіційне працевлаштування та корпоративні знижки на продукцію.

Також компанія Woná Concept запрошує декораторів весільних і вечірніх суконь. Оплата залежить від виробітку, виплати здійснюються щотижня. Кандидати повинні мати досвід роботи від одного року, бути уважними, відповідальними та готовими постійно вдосконалювати навички.

гроші, гривня

Ці пропозиції демонструють, що пенсіонери у Львівській області можуть залишатися активними, отримувати стабільний дохід і відчувати значущість своєї праці. Робота для пенсіонерів у Львівській області залишається надійним способом поєднати фінансову стабільність з можливістю професійного розвитку.

