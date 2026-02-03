Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на приведення фінансової моделі до економічно обґрунтованих показників.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення і впливають на щомісячні рахунки мешканців регіону.

Рішення ухвалили після аналізу фінансових показників комунальних підприємств. Нові ставки затвердив виконавчий комітет разом із КП «Комунальник» на останньому засіданні.

За оновленими розрахунками, один кубометр води коштує 30,97 гривні, каналізаційна послуга — 20,99. Середній щомісячний платіж на одного споживача з урахуванням ПДВ тепер складає 280,58 гривні, що на 21% перевищує попередній рівень.

Керівник підприємства Андрій Клепач пояснив, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на приведення фінансової моделі до економічно обґрунтованих показників. Основні причини — зростання вартості електроенергії, додаткові витрати на обслуговування мереж та закупівлю необхідних матеріалів.

Фахівці підкреслюють, що нові тарифи забезпечують стабільну роботу систем, безперервне постачання води та нормальне функціонування каналізаційних мереж. Це також дозволяє проводити планові ремонти та модернізацію інженерної інфраструктури.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці Волинської області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.