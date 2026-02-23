Графіки відключення світла у Рівненській області на 24 лютого пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт.

Енергетики попередили про планові графіки відключення світла у Рівненській області, що триватимуть 24 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго» та опублікували детальний перелік адрес і годин, коли можливі перерви в електропостачанні.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 24 лютого пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах. Вони впроваджені для підвищення надійності, стабільності та безпеки електропостачання в регіоні.

24.02.2026 року додатково вимикатимуть електрику в селі Броники. Знеструмлення триватимуть з 9 до 17 години за наступними адресами:

Б.Хмельницького 11, 13, 15, 7, 9, 9А

Тиха 10, 12, 14, 15, 4, 6, 8, 9

Шевченка 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Також з 9 до 17 години вводять додаткові знеструмлення в місті Березне, проте лише на таких вулицях:

Андріївська — 63, 86Д

Відінська — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 14, 15, 17

Грушевського — 62, 66А, 71А, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, СКЗ

Партизанська — 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23

Рівненська — 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48А, 48Б, 48В, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

Світанкова — 4, 6, 9, 10, 14, 25, 30

Світанковий пров. — 7

Крім цього, з 9 до 17 години знеструмлять будинки в селі Зірне. Вимикатимуть світло на вулицях:

Лугова — 6, 8, 10, 13

Медова — 7

Осіння — 2, 4, 6, 13

Очеретянка — 6, 6А, 18, 20, 24, 28, 29, 35, 41, 43, 47, 49, 51, 59

Райдужна — 2, 9, 18

Хутір Зірненська — 5, 8А

Юності — 4, 6, 9

Юність — 8, 11

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Котляревського — 2, 23

Наливайка — 8, 10

Сагайдачного — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Шкільна — 1, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Барвінкова — 12, 15, 19

Білківська — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 38, 41

Більчанська — 7

Вишнева — 2, 2А, 5А, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 38, 40, 43

Вишневий пров. — 1, 3, 8

Каштановий

Незалежна — 8, 12, 16Б, 24

Незалежний пров. — 1, 3, 4

Незалежності — 2, 16А

Спортивна — 6, 14, 22, 24Б

Село Моквин також чекають додаткові обмеження через плановий ремонт. Вони триватимуть з 9 до 17 години за адресами:

Сагайдачного — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16

Садова — 3, 5, 9, 39

Вишневий пров. — 5

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

