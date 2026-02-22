У зв'язку із проведенням робіт у мережах триватимуть додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 23 лютого по 1 березня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 23 лютого по 1 березня триватимуть у різні часові проміжки, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

23.02.2026 можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів в межах Чорнухинської територіальної громади. З 9 до 15 години триватимуть вимкнення в наступних населених пунктах:

с.Кізлівка вулиці:

Загорянська (б. 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 106, 108, 112, 114, 116),

пров.Шкільний (б. 4, 8, 10, 12, 14)

Центральна, (б. 68, 72)

с.Вороньки вулиця:

Лісова (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27)

24.02.2026 в межах Новосанжарської селищної територіальної громади через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде світла в таких населених пунктах:

смт.Нові Санжари адреси:

вул.Маджарянська (б. 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118)

с.Руденківка вулиці:

Господарська (б. 1, 2),

Івана Мазепи (б. 10б),

Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17),

Миру (б. 33, 41, 43),

Нова (б. 1, 2А, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 а, 21, 23, 25, 25а),

Соснова (б. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12),

пров.Степовий (б. 4, 6),

Тернова (б. 1, 3, 4)

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

