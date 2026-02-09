Саме в межах цієї програми реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стала доступною через нові благодійні ініціативи, орієнтовані на людей старшого віку, інформує Politeka.net.

Відповідну інформацію оприлюднив фонд «Карітас Полтава».

Організація повідомила про відкриття у Полтаві соціально-реабілітаційного простору для громадян від 60 років, включно з внутрішньо переміщеними особами. Послуги надають безкоштовно мешканцям громади, які потребують регулярної підтримки.

Проєкт реалізується за участі Caritas Luxembourg та Caritas Austria. Його мета — покращення фізичного самопочуття та психологічної стійкості людей, які опинилися у складних обставинах.

У закладі доступні медичні огляди, соціальний супровід і консультації психолога. Фахівці проводять вимірювання тиску, рівня глюкози, сатурації, а також ЕКГ. Працюють кабінети фізіотерапії з магнітотерапією, УВЧ, пресотерапією й сеансами у соляній кімнаті.

Окремий напрям — заняття з лікувальної гімнастики, спрямовані на підтримку рухливості. Психологи працюють у груповому та індивідуальному форматах, допомагаючи зменшити тривожність і втому.

Для дозвілля організовані арттерапія, кінопокази, читацькі клуби, музичні й танцювальні зустрічі, рукоділля та кулінарні майстер-класи. Такий формат сприяє спілкуванню та формуванню активної спільноти.

Щоденно відвідувачів забезпечують гарячим харчуванням. Саме в межах цієї програми реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Простір працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: де можна мати від 12 тисяч зарплати на місяць.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що відомо про нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: чого очікувати переселенцям в грудні.