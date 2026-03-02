Є низка причин, через які переселенцям можуть відмовити у грошовій допомозі для ВПО в Кіровоградській області

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області може бути припинена через низку важливих причин, повідомляє Politeka.net.

Про те, чому внутрішньо переміщеним особам можуть не виплачувати державну допомогу, йдеться в постанові Кабміну.

Держава проводить щомісячні перевірки осіб ВПО. Якщо громадяни не порушили відповідні вимоги, можуть розраховувати на підтримку держави й у 2026 році:

для дорослих – 2 тисячі гривень на місяць;

для дітей – 3 тисячі гривень на місяць;

для людей з інвалідністю – 3 тисячі гривень на місяць.

Водночас є низка причин, за якими переселенцям можуть відмовити у грошовій допомозі для ВПО у Кіровоградській області:

перебування за кордоном більше ніж 30 днів без поважної причини;

купівля нерухомості чи землі вартістю понад 100 тисяч гривень (окрім державних чи місцевих програм);

купівля нового авто віком до 5 років (винятком є автомобіль, придбаний волонтерами для ЗСУ);

власне житло у безпечному регіоні, де житлова площа перевищує 13,65 квадратного метра на особу;

купівля валюти або банківських металів на суму понад 100 тисяч гривень (винятки для освіти, медицини, соціальних послуг);

наявність депозиту понад 100 тисяч гривень.

Більшість причин мають своє "але". Тобто визначені критерії можуть бути спірними для людей через двоякість.

Якщо виникають сумніви щодо правомірності припинення виплат, громадяни можуть звернутися до відповідних органів влади для з’ясування обставин. Насамперед рекомендується звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

У випадках, коли виплата затримується на кілька днів, підстав для паніки зазвичай немає. Якщо людина має право на допомогу, кошти будуть нараховані, навіть якщо переказ відбувся із незначною затримкою. Водночас терміни зарахування можуть відрізнятися залежно від технічних чи організаційних причин.

Щоб з’ясувати причину затримки або припинення виплат, варто звернутися до Пенсійного фонду України, який відповідає за адміністрування більшості державних соціальних виплат.

Зокрема, можна:

перевірити особистий кабінет на порталі ПФУ;

звернутися до найближчого сервісного центру або зателефонувати на гарячу лінію;

уточнити банківські реквізити, перелік поданих документів і строк дії довідок;

перевірити, чи не завершився встановлений період виплат;

за потреби подати нову заяву для поновлення допомоги.

