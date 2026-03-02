Графіки відключення світла у Вінницькій області на 3 березня пов’язані з проведенням технічних робіт на об’єктах електромереж, повідомляє Politeka.net.
Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті «Вінницяобленерго».
Як зазначають енергетики, фахівці виконуватимуть профілактичні та ремонтні заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям. У зв’язку з цим затверджено погодинні графіки відключення світла у Вінницькій області на 3 березня.
З 10:30 до 16:30 години вводяться додаткові графіки відключення світла Носківці. Електрику вимикутимуть в будинках за адресами:
- Грушевського: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 507
- Дзержинського: 7
- Космонавтів: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 502
- Кошового: 2
- Леніна: 1
- Лісова: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 506
- Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 47, 57, 502
- Небесної Сотні: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 509
- Незалежності: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13
- Садова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 500
- Хутір: 2, 13, 504
- Центральна: 3, 6, 19
З 10:30 до 16:30 години будуть тривати вимкнення в населеному пункті Жмеринка за адресою:
- вулиця Ярослава Мудрого: 19
Також з 10:30 до 16:30 години знеструмлення будуть в населеному пункті Кацмазів. Знеструмлять будинки на вулицях:
- Абрама: 31, 504
- А. Буйла: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 36, 37, 504
- Виноградна: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 13/1, 14, 16, 17, 19, 25, 30, 32, 33, 38, 502
- Вишнева: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- Дерибасівська: 2, 3, 4, 4/1, 5, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 503
- Джерельна: 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 5/1, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 504
- Дзержинського: 50
- Жовтнева: 69/2
- І. Франка: 3, 500
- Калинова: 8
- Лісова: 5, 500
- Л. Українки: 2
- Миру: 1, 1/1, 3, 5, 9, 17, 18, 24, 25, 26, 504
- Першотравнева: 1, 10, 10А
- Пирогова: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 22, 24, 25, 28, 29/1, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 42
- Поштова: 1, 5, 7, 8
- Привітна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
- Садова: 1, 1/1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 25, 503
- Фрунзе: 6, 503
- Центральна: 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 36, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 60, 60/1, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 69/1, 70, 72, 72/1, 75, 78, 79, 86, 90, 91, 94, 95, 97, 99, 511
- Чиста Криниця: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 27, 31, 32, 33, 38, 43, 507
- Шевченка: 5, 6, 11, 16, 17, 18, 21, 27, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 46, 52, 501
- Шкільна: 4, 6, 6/1, 8, 9, 12, 500
- Шляхова: 1/1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 48/1, 49, 51, 51/1, 52, 53, 55, 56, 62, 63, 69, 69/2, 69/3, 72, 74, 76, 81, 82, 82/1, 86, 88, 90, 92, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 513
Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.
