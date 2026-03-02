У зв’язку з важливими роботами затверджено погодинні графіки відключення світла у Вінницькій області на 3 березня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 3 березня пов’язані з проведенням технічних робіт на об’єктах електромереж, повідомляє Politeka.net.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Як зазначають енергетики, фахівці виконуватимуть профілактичні та ремонтні заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям. У зв’язку з цим затверджено погодинні графіки відключення світла у Вінницькій області на 3 березня.

З 10:30 до 16:30 години вводяться додаткові графіки відключення світла Носківці. Електрику вимикутимуть в будинках за адресами:

Грушевського: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 507

Дзержинського: 7

Космонавтів: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 502

Кошового: 2

Леніна: 1

Лісова: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 506

Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 47, 57, 502

Небесної Сотні: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 509

Незалежності: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13

Садова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 500

Хутір: 2, 13, 504

Центральна: 3, 6, 19

З 10:30 до 16:30 години будуть тривати вимкнення в населеному пункті Жмеринка за адресою:

вулиця Ярослава Мудрого: 19

Також з 10:30 до 16:30 години знеструмлення будуть в населеному пункті Кацмазів. Знеструмлять будинки на вулицях:



Абрама: 31, 504

А. Буйла: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 36, 37, 504

Виноградна: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 13/1, 14, 16, 17, 19, 25, 30, 32, 33, 38, 502

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Дерибасівська: 2, 3, 4, 4/1, 5, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 503

Джерельна: 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 5/1, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 504

Дзержинського: 50

Жовтнева: 69/2

І. Франка: 3, 500

Калинова: 8

Лісова: 5, 500

Л. Українки: 2

Миру: 1, 1/1, 3, 5, 9, 17, 18, 24, 25, 26, 504

Першотравнева: 1, 10, 10А

Пирогова: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 22, 24, 25, 28, 29/1, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 42

Поштова: 1, 5, 7, 8

Привітна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Садова: 1, 1/1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 25, 503

Фрунзе: 6, 503

Центральна: 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 36, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 60, 60/1, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 69/1, 70, 72, 72/1, 75, 78, 79, 86, 90, 91, 94, 95, 97, 99, 511

Чиста Криниця: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 27, 31, 32, 33, 38, 43, 507

Шевченка: 5, 6, 11, 16, 17, 18, 21, 27, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 46, 52, 501

Шкільна: 4, 6, 6/1, 8, 9, 12, 500

Шляхова: 1/1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 48/1, 49, 51, 51/1, 52, 53, 55, 56, 62, 63, 69, 69/2, 69/3, 72, 74, 76, 81, 82, 82/1, 86, 88, 90, 92, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 513

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду у Вінницькій області: як це вдарить по кишенях.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: які зміни введено.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці: як можна отримати цю підтримку.