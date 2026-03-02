Подорожчання продуктів в Харківській області відображає загальну тенденцію збільшення витрат на продукти першої необхідності.

Подорожчання продуктів в Харківській області відчутне у різних категоріях товарів, повідомляє Politeka.

Молочні вироби, м’ясо та консерви демонструють стійке зростання вартості.

Молочна продукція показала помірне підвищення. Масло «Селянське» 72,5% коштує в середньому 110,52 грн за 200 грамів. Найдешевше його пропонує Metro — 102,96 грн, найдорожче — Megamarket, де вартість досягає 121,70 грн. Порівняно із січнем середній рівень зріс на 3,50 грн.

М’ясні вироби також подорожчали. Стегно курки «Наша ряба» продають за середньою ціною 186,74 грн за кілограм. Відмінності між мережами становлять понад 15 грн: Novus пропонує 179 грн, Metro — 194,48 грн. За місяць середнє підвищення сягнуло 8,81 грн.

Сегмент консервів показує менший, але помітний приріст. Кукурудза «Верес» обійдеться покупцям у середньому 59,92 грн за 340 грамів. Auchan реалізує її за 54,50 грн, Megamarket — за 68,40 грн. Середня ціна зросла на 3,50 грн відносно січневих показників.

Таким чином, подорожчання продуктів в Харківській області відображає загальну тенденцію збільшення витрат на продукти першої необхідності. Експерти радять споживачам порівнювати пропозиції різних супермаркетів, планувати покупки та враховувати акційні пропозиції для збереження бюджету.

Попередній аналіз ринку свідчить, що найбільше підвищення очікується у м’ясному та овочевому сегментах, тоді як молочні товари залишаються відносно стабільними.

Економічні експерти прогнозують, що ціни на продукти залишатимуться високими найближчими місяцями, впливаючи на сімейні бюджети.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс