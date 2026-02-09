Именно в рамках программы реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области стала доступна из-за новых благотворительных инициатив, ориентированных на людей старшего возраста, информирует Politeka.net.

Соответствующую информацию обнародовал фонд "Каритас Полтава".

Организация сообщила об открытии в Полтаве социально-реабилитационного пространства для граждан от 60 лет, включая внутренне перемещенные лица. Услуги предоставляют бесплатно жителям общины, нуждающимся в регулярной поддержке.

Проект реализуется с участием Caritas Luxembourg и Caritas Austria. Его цель – улучшение физического самочувствия и психологической стойкости людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

В заведении доступны медицинские осмотры, социальное сопровождение и консультации психолога. Специалисты производят измерение давления, уровня глюкозы, сатурации, а также ЭКГ. Работают кабинеты физиотерапии с магнитотерапией, УВЧ, прессотерапией и сеансами в соляной комнате.

Отдельное направление – занятия по лечебной гимнастике, направленные на поддержание подвижности. Психологи работают в групповом и индивидуальном форматах, помогая уменьшить тревожность и усталость.

Для досуга организованы арттерапия, кинопоказы, читательские клубы, музыкальные и танцевальные встречи, рукоделие и кулинарные мастер-классы. Такой формат способствует общению и формированию активного сообщества.

Ежедневно посетителей снабжают горячим питанием. Именно в рамках программы реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Пространство работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.